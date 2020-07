Klopp povaa ensi kaudesta vaikeampaa Valioliigaa hallinneelle Liverpoolille

Liverpool dominoi sunnuntaina päättynyttä jalkapallon Englannin Valioliigaa mielin määrin, mutta päävalmentaja Jürgen Klopp odottaa ensi kaudesta paljon vaikeampaa joukkueensa kannalta.

Liverpool voitti tällä kaudella mestaruuden 30 vuoden tauon jälkeen, eikä jättänyt mitään sattuman varaan. Punapaidat varmistivat mestaruutensa seitsemän kierrosta ennen kauden loppua, ja voittomarginaali Manchester Cityyn oli muhkeat 18 pistettä.

Saksalainen valmentajavelho Klopp on kiinnitetty Liverpoolin peräsimeen pitkällä sopimuksella, ja joukkueen avainpelaajat kuten Virgil van Dijk, Sadio Mane, Mohamed Salah ja Jordan Henderson jatkavat. Liverpoolilla on siis kaikki ainekset perättäisten mestaruuksien voittamiseen ensi kertaa sitten vuoden 1984.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Mitä tahansa ihmiset sanovat, se ei ole oleellista ensi kauden kannalta, koska meidän täytyy olla valmiina, Klopp sanoi.

ManU nousussa

Klopp muistuttaa, että Manchester Cityn ohella myös Manchester United ja Chelsea ovat nousseet varteenotettaviksi haastajiksi. ManU oli erityisen vahva Valioliigan kesäpeleissä sarjan jatkuttua koronatauon jälkeen. Se päätyi liigassa kolmanneksi, vaikka oli sarjan jatkuessa kahdeksan pisteen päässä Leicesterin kolmossijasta.

– Näemme Unitedin olevan nosteessa. Ihmiset luulivat, ettei heillä ole mahdollisuuksia, mutta näemme kuinka hyviä he voivat olla, eivätkä he varmasti ole huonompia ensi kaudella. Ja nyt myös Chelsea on noussut siihen, Klopp analysoi.

– Ensi kausi ei ole vain Cityn ja meidän välinen. Viimeiset kaksi kautta City ja me olemme hallinneet, ja City sitä ennen neljän tai viiden kauden ajan.

Manchester City murskasi Liverpoolin heinäkuun alussa 4–0 Kloppin miehistön jo varmistettua mestaruuden.

– Olen hyvin positiivinen oman joukkueeni suhteen, mutta Manchester Citykin on erittäin hyvä. He ovat koko ajan olleet, enkä näe minkään loppuvan Manchester Cityn osalta, Klopp tuumi.

Kauden 2020–21 on tarkoitus alkaa 12. syyskuuta, eli noin kuukauden alkuperäistä ajankohtaa myöhemmin.