Aston Villa osti sarjapaikkansa 130 miljoonalla, Norwichille putoaminen maksaa 70 miljoonaa

Kaudella 2018–19 jalkapallon Englannin mestaruussarjasta nousi Valioliigaan Teemu Pukin maaleilla säväyttäneen Norwichin vanavedessä Aston Villa. Sarjanousijat lähtivät kauteen täysin päinvastaisilla strategioilla, mutta vain toinen säilytti päättyneellä kaudella paikkansa Valioliigassa. Pääsarjapaikan hinta oli Aston Villalle kallis, mutta putoaminen katkaisi Norwichin rahahanan liki tyystin.

Aston Villa käytti hankintoihinsa viime kesänä maltillistenkin arvioiden mukaan yli 130 miljoonaa euroa. Koko Euroopassa enemmän tuhlasivat vain Espanjan liigan jättiläiskolmikko Real Madrid, Atletico Madrid ja FC Barcelona sekä italialainen Juventus.

Aston Villa keräsi päättyneellä kaudella 35 pistettä ja säilyi yhden pisteen turvin. Joukkueen päävalmentaja Dean Smith yritti laittaa investointeja kauden päätösottelun jälkeen perspektiiviin.

– Paljon on puhuttu siitä, miten paljon kulutimme, mutta meidän täytyi. Meidän piti rakentaa täysin uusi joukkue. Sisään tuli 12 pelaajaa. Olisin sanonut tämän riippumatta siitä säilymmekö vai emme – se on 11 miljoonaa per pelaaja, ja me olemme kärsineet loukkaantumisista, Smith vähätteli kulutusjuhlaa BBC:lle.

Norwich nöyrtyi 120 miljoonaa halvemmalla

Norwich lähti kauteen samalla pelaajarungolla, joka oli voittanut mestaruussarjan. Pukin johtamaa joukkuetta täydennettiin alle 10 miljoonalla eurolla. Hyvin alkanut kausi päättyi lopulta sarjan jumbosijaan. Norwich keräsi 14 pistettä Aston Villaa vähemmän.

Toisaalta siinä missä Norwich säästi, tulee se ensi kaudella menettämään. Brittitutkimuksen mukaan Valioliigasta putoava seura kärsii kaudessa jopa 70 miljoonan euron tulonmenetyksistä verrattuna Valioliigassa pelaamiseen. Norwichille tosin maksetaan seuraavan kolmen kauden ajan niin kutsuttua laskuvarjorahaa, jolla Valioliigasta pudonneiden seurojen taloutta pyritään elvyttämään.

Norwichin päävalmentaja Daniel Farken sanoista huokui kauden päättymisen jälkeen pettymys siitä, ettei Norwich investoinut ranskalaiseen pääsarjavisiittinsä enempää.

– Tarvitsemme tuoreita kasvoja ja uutta energiaa. Mestaruussarjasta tulee iso haaste, Farke sanoi.