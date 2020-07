Ruotsin urheiluministeri oli yhteydessä suomalaiskollegaan yleisurheilumaaottelusta

Lind vastasi samalla Ruotsin yleisurheiluliiton viimeviikkoiseen huutoon. Liitto vaati Ruotsin hallitusta vaikuttamaan suomalaisiin poliitikkoihin, jotta ruotsalaiset urheilijat voisivat osallistua perinteiseen kilpailuun. Lind kertoi puhuneensa asiasta suomalaiskollegansa kanssa. Suomen urheiluministeri on Hanna Kosonen (kesk.).

– Olen ollut yhteydessä suomalaiseen kollegaani ja hänen valtiosihteeriinsä ja käynyt vuoropuhelua maaottelusta. Minulle ja myös Suomelle se on tietysti tärkeä kilpailu. Kilpailulla on pitkä historia, ja se on kansanjuhla maidemme välillä, Lind sanoi radiohaastattelussa.

Ruotsi-ottelu on tarkoitus järjestää 5.–6. syyskuuta Tampereella, mutta sen järjestäminen on epävarmaa, sillä ruotsalaisilla on voimassa matkustuskielto Suomeen koronaviruspandemian vuoksi.

– Suomen hallitus on kertonut olevansa valmis tutkimaan, mitä se voi tehdä, jotta maaottelun järjestäminen on mahdollista, Lind kertoi.

Suomen Urheiluliitto kertoi viime perjantaina aloittavansa selvitystyön maaottelun järjestämisestä, vaikka SUL:n puheenjohtaja Sami Itani puolsi tapahtuman perumista. SUL päättää tapahtuman järjestämisestä ylimääräisessä kokouksessaan 7. elokuuta.