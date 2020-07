Erikoissyyttäjä on avannut rikostutkinnan, jonka kohteena on Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan puheenjohtaja Gianni Infantino. Lisäksi hän on hakenut lupaa kuulustella Sveitsin valtakunnansyyttäjää Michael Lauberia.

Valtakunnansyyttäjä Lauber erosi viime viikolla, kun hänen katsottiin pimittäneen ja valehdelleen tapaamisestaan Infantinon kanssa. Lauber on johtanut vuonna 2015 alkanutta korruptiotutkintaa, jonka keskiössä on Fifa. Erikoissyyttäjä Stefan Keller kertoi löytäneensä viitteitä rikollisesta toiminnasta Lauberin ja Infantinon tapaamisissa. Kumpikin on kiistänyt minkäänlaiset väärinkäytökset. Mainos alkaa Mainos päättyy Infantino on ollut Fifan puheenjohtajana helmikuusta 2016.