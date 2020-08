Olympiakomitean ylilääkäri korostaa koronarokotteen merkitystä Tokiota ajatellen – "Muuten olemme monimutkaisemman tien äärellä"

Ensi vuoteen siirtyneiden Tokion kesäolympialaisten yllä leijuu jatkuvasti tummempia pilviä, sillä koronaviruksen tautimäärät ovat lähteneet viime aikoina maailmalla kasvuun.

Kisojen järjestelykomitean puheenjohtaja Yoshiro Mori sanoi toissa viikolla Japanin yleisradioyhtiön NHK:n haastattelussa, että nykyisenkaltaisessa tilanteessa olympialaiset jäisivät pitämättä. Mori myös alleviivasi koronarokotteen tai -lääkkeen merkitystä.

Samoilla linjoilla on myös Suomen Olympiakomitean ylilääkäri Maarit Valtonen.

– Rokote on olympialaisia ajatellen ratkaisevassa asemassa – ja nimenomaan toimiva rokote. Se ratkaisisi monta haastetta kokonaisuudessa. Muuten olemme monimutkaisemman tien äärellä, Valtonen kuvailee STT:lle.

Monet urheilusarjat ovat jo pyörähtäneet käyntiin koronatauon jälkeen, mutta kesäolympialaiset ovat jättitapahtuma yksittäisen liigan rinnalla. Pelkästään urheilijoita Tokioon matkaisi 11 000 ympäri maailman.

– Kun urheilutapahtumia on järjestetty pienemmässä mittakaavassa, olemme nähneet, että sosiaalinen välimatka ja toistuva testaus sekä tartuntaketjujen selvittäminen ovat estäneet taudin räjähdysmäisen leviämisen, Valtonen sanoo.

– Olympialaiset ovat kuitenkin toisen mittaluokan tapahtuma, joten on toinen juttu, miten näitä hyväksi havaittuja toimenpiteitä pystyttäisiin toteuttamaan Tokiossa.

Urheilijoiden lisäksi olympialaisissa ihmismäärää kasvattavat vielä huimasti virkailijat, valmentajat, median edustajat sekä paikalliset työntekijät ja vapaaehtoiset.

Oma lukunsa on kisoja seuraamaan tuleva yleisö. Kansainvälisen olympiakomitean puheenjohtaja Thomas Bach on painottanut, ettei olympialaisten areenoilla kilpailla tyhjille katsomoille.

Massiivinen testaustyö

Myös urheilijoiden ja taustahenkilöiden testaaminen koronavirukselta tietäisi melkoista savottaa paikan päällä.

– Se olisi todella massiivinen työ. Onko Kansainvälinen olympiakomitea siihen valmis, on hyvä kysymys, Valtonen pohtii.

Valtonen ei usko urheilijoiden ja muun väen siirtämistä Tokiossa eristyksiin eli niin sanottuun olympiakuplaan.

– Se ajatus tuntuu epärealistiselta. Näin isoon tapahtumaan rokotetta todella odotetaan, hän painottaa.

"Urheilijat eivät halua levittää tautia"

Optimistisimpien arvioiden mukaan rokote koronavirukseen voisi tulla markkinoille jo tämän vuoden aikana. Valtosen mukaan keskustelua tuskin tulee siitä, haluavatko urheilijat ottaa rokotteen.

– Uskon, että halukkuus rokotteen ottamiseen on suuri. Urheilijat ymmärtävät sen riskin, mikä tartunnan saamisessa on. Vaikka nuorille aikuiselle tauti tulee usein lieväoireisena, täysin nolla vakavan taudin riski ei kuitenkaan ole. Rokotteen ottaminen on myös vastuullista muuta yhteiskuntaa kohtaan. Urheilijat eivät halua toimia taudin levittäjinä, Valtonen sanoo.