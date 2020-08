Niemi härnää juoksijapoikia ja saa ratamatkoilta kovuutta suunnistukseen

Yleisurheilun kotimaisissa kilpailuissa nähdään harvemmin MM-mitalisteja, mutta tänä kesänä jo usealla eri juoksumatkalla lähtöviivalla on ollut MM-hopeamitalisti. Aleksi Niemen mitali tosin on suunnistuksesta, ja ratamatkat toimivat kovina harjoituksina päälajia varten.

– Suunnistuksessa sprintit ovat minun parhaimpia matkoja keskimatkan rinnalla. Haen täältä (ratakilpailuista) kovuutta sprinttiin. Sprinttiviestiä ja knock-out sprinttiä varten tämä on erinomaista harjoittelua, Niemi kertoi STT:lle Tampereella heinäkuun lopussa käydyn 1 500 metrin kilpailun jälkeen.

Lahdessa Niemi kiristi puolitoista kilometriä aikaan 3.57,55 ja Tampereella 3.57,28. Kauden kotimainen kärkiaika 1 500 metrillä on Topi Raitasen 3.38,88, joten toisen suunnistusrasteilta tutun juoksijan kyytiin Niemellä ei ole vielä ollut asiaa.

– 1 500 on vähän lyhyt matka minulle. Olen sen verran hidas kaveri, Niemi virnisti.

Niemi on juossut kesän aikana myös 3 000 ja 5 000 metrin kilpailuja. Ensin mainittu kulki kesäkuussa aikaan 8.29,87 ja toinen heinäkuussa 14.38,11.

– Ehkä kolmetonnia tai vitonen sopii minulle parhaiten, Niemi vertaili ja mainitsi osallistuvansa elokuisissa Kalevan kisoissa 5 000 metrille.

"Freesinä" paikalle

Sprinttikovuuden lisäksi kesän kilpailut ovat tuoneet oppia valmistautumisen merkityksestä. Niemen mukaan ratajuoksujen viimeistelytreeneissä ei ole varaa lipsua tai vetää yli, vaikka suunnistuksen puolella huonomman valmistautumisen saattaa vielä saada anteeksi.

– Huomasin ensimmäisessä ja toisessa kilpailussa, että sama valmistautumismalli kuin suunnistuksessa ei sovi näihin ratakilpailuihin. Pitää olla vielä tarkempi siinä, että tulee freesinä paikalle, Niemi painotti.

Niemi suunnisti viime vuonna MM-viestihopean Miika Kirmulan ja Elias Kuukan kanssa. Niemi on 25-vuotias, ja Kirmula sekä Kuukka ikäluokkaa vanhempia. Kolmikolla on vielä paljon suunnistusvuosia edessä, ja muutaman vuoden nuorempi Olli Ojanaho tekee vahvaa paluuta. Suomelle on kehittymässä hyvä kilpailutilanne viestivalintoihin.

MM-sprintti piti suunnistaa heinäkuussa Tanskassa, mutta se lykättiin syksyyn ja peruttiin lopulta kokonaan. Elo–syyskuussa Niemi juoksee kartta kourassa SM-kilpailuissa.

Oppia itselle ja muille

Niemi asui viime vuosikymmenen lopussa kolme vuotta Ruotsin Lidingössä ja opiskeli siellä valmentajaksi. Reilu vuosi sitten hän muutti Tampereelle ja työskentelee aamutreenivalmentajana Sammon keskuslukion urheiluakatemiassa ja valmentaa myös Pyrinnön junioriryhmässä.

Entä miten omat harjoitukset sujuivat poikkeuksellisen kevään ja alkukesän aikana?

– Treenit ovat menneet oikein hyvin. Olen treenannut paikallisten juoksijoiden kanssa, ja he ovat ottaneet minut hyvin vastaan. On ollut hauska päästä härnäämään näitä juoksijapoikia myös kilpailuihin, Niemi vinkkasi kilpakumppanien suuntaan.