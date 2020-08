Milwaukee Bucks varmisti itälohkon voiton NBA:ssa – "Suurin haasteemme on me itse"

NBA-koripalloliigan Milwaukee Bucks varmisti sarjan itälohkon voiton runkosarjassa, kun se kaatoi Miami Heatin 130–116. Bucksin voitto oli lopulta selkeä, vaikka Heat johti parhaimmillaan ottelua jopa 23 pisteellä.

– Tämä oli hyvä haaste meille. On hyvä kohdata vastoinkäymisiä, mennä epämukavuusalueelle ja olla häviöllä, 33 pistettä ja 12 levypalloa summannut tähtipelaaja Giannis Antetokounmpo sanoi.

Kreikkalaistähden mukaan pudotuspeleissä joukkueen kompastuskivi piilee oman potentiaalin löytämisessä, ei vastustajajoukkueissa.

– Kysymys kuuluu, miten me pelaamme. Luulen, että suurin haasteemme on me itse.

Bucks on juhlinut viimeksi NBA-mestaruutta vuonna 1971. Pudotuspelit alkavat Orlandon NBA-kuplassa 17. elokuuta.