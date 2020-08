Kiinalaisgolfaaja teki historiaa PGA:n mestaruuskilpailussa – tiivis ryhmä jahtaa arvokilpailun kärkeen harpannutta Li Haotongia

Kiinalaisgolfaaja Li Haotong kapusi kärkipaikalle miesten golfkauden ensimmäisessä arvoturnauksessa, PGA:n mestaruuskilpailussa San Franciscossa. Li selvitti turnauksen toisen päivän 65 lyönnillä eli tuloksella viisi alle parin.

Kokonaistuloksen kahdeksan alle parin pelannut 25-vuotias kiinalainen johtaa kahdella lyönnillä toisen sijan jakavaa kuuden pelaajan rypästä.

Joukkoon lukeutuvat turnauksen kahtena viime vuonna voittanut Yhdysvaltain Brooks Koepka, englantilaiset Tommy Fleetwood ja Justin Rose, Yhdysvaltain Daniel Berger, Australian Jason Day ja Ranskan Mike Lorenzo-Vera.

Listä tuli ensimmäinen kiinalainen, joka johtaa miesten major-kilpailua. 25-vuotias Li on yltänyt kerran urallaan arvoturnauksen kärkikolmikkoon, kun vuoden 2017 Britannian avoimesta mestaruuskilpailusta tarttui kolmas sija.

Mestaruutta hän ei halua ajatellakaan vielä.

– No, minulla on vielä kaksi kierrosta jäljellä eli pitkä matka on edessä. Haluan vain pelata parasta peliäni. Se tapahtuu, jos tapahtuu, kaksi Euroopan-kiertueen titteliä voittanut Li sanoi.

Woods tipahti rajusti

Brooks Koepka jatkaa iskuasemissa avauspäivän tavoin. Koepka jahtaa kolmatta peräkkäistä saman arvoturnauksen voittoa, mikä olisi historiallinen saavutus.

Tempussa on edellisen kerran onnistunut Peter Thomson 1950-luvulla ja sitä ennen Walter Hagen 1920-luvulla.

Paul Casey, Cameron Champ ja Brendon Todd jakavat kahdeksannen sijan tuloksella viisi alle parin. Champ ja Fleetwood esittivät perjantain kovimmat suoritukset, sillä he selvittivät kierroksen 64 lyönnillä.

Avauspäivänä hyviä otteita esittänyt lajilegenda Tiger Woods oli vaikeuksissa toisella kierroksella. Woods käytti kierrokseen 72 lyöntiä ja selvisi niukasti jatkokierroksille. Woodsin kokonaistulos on 140 eli par-tulos, ja hän jakaa 44. sijaa.

Myös maailmanlistan kärkikolmikko on pelannut nihkeää turnausta. Espanjan Jon Rahmin ja Pohjois-Irlannin Rory McIlroy jakavat 31. sijaa tuloksella yksi alle parin. Listan kärkinimi Justin Thomas on par-tuloksestakin jäljessä ja pääsi viimeisten pelaajien joukossa jatkokierroksille.