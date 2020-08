Miesten 3 000 metrin estejuoksun hallitseva olympiavoittaja ja maailmanmestari, kenialainenei pääse mukaan yleisurheilun Timanttiliigan kauden avausiltaan Monacossa ensi perjantaina. Kipruto kertoi kenialaislehti Daily Nationille , että hänellä on todettu koronavirustartunta.

– Surullista. En tiedä, mistä olen saanut tartunnan, olen noudattanut terveysviranomaisten ohjeita. Minulla ei ole ollut mitään oireita toistaiseksi, Riossa 2016 olympiakultaa juossut ja MM-tittelin sekä 2017 että 2019 voittanut Kipruto harmitteli.

Kipruto kertoi ennen positiivista testitulosta, että hänen tavoitteenaan on juosta Monacossa alle kahdeksan minuutin estekisa. Nyt kenialaishirmu on kuitenkin poissa kisasta, jossa mukana on Suomen estehuippu Topi Raitanen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy