Koripallolegenda Jordanin ensimmäisestä NBA-sopimuspaperista maksettiin huutokaupassa lähes 50 000 euroa – vaikka kyseessä olikin vain kopio

KoripalloikoniNBA-uran ensimmäisen pelaajasopimuksen hinnaksi tuli yhdysvaltalaisessa huutokaupassa 57 068 dollaria eli noin 48 400 euroa, raportoi Inside the games -sivusto . Hinta on alhainen, kunnes tajuaa, että kyseessä on kopio Jordanin ja Chicago Bullsin syyskuussa 1984 allekirjoittamasta sopimuspaperista.