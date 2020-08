Atalanta Italian ainoa toivo – PSG siipirikkona Mestarien liigan puolivälierään

Portugalin Lissabonissa pelattava jalkapallon Mestarien liigan huipennus alkaa keskiviikkona, kun ensimmäisessä puolivälierässä ottavat yhteen Atalanta ja PSG. Atalanta on kahdeksasta jäljellä olevasta joukkueesta ainoa italialainen, kun taas PSG miettii, josko nyt olisi seuran pitkään himoitseman tittelin aika Euroopan seurajoukkueiden kuninkuuskisassa.

Italialaissuuruuksista Juventus ja Napoli putosivat neljännesvälierissä, joten ylpeän jalkapallomaan toveet lepäävät Mestarien liigassa debyyttikaudellaan hienosti pärjänneen Atalantan harteilla.

Atalanta joutuu PSG-peliin ilman ykköstykkiään Josip Iliciciä, joka teki tällä kaudella 21 maalia ja niistä viisi Mestarien liigassa. Atalantan vahvuutena on kuitenkin ollut tasainen vastuunkanto: kolumbialaiset Duvan Zapata ja Luis Muriel ovat tehneet 19 maalia mieheen, Mario Pasalicilla on 11 maalia, Ruslan Malinovskilla yhdeksän ja kapteeni Papu Gomezilla kahdeksan. Nähtäväksi jää, mihin tasaisuus riittää seuran hakiessa 112-vuotisen historiansa vasta toista suurvoittoa. Italian cupin voittoa se juhli vuonna 1963.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Atalanta kuuluu kaupungille (Bergamo), ja sen tuntee, Gomez kuvailee.

– Ensimmäisessä ottelussamme (syyskuussa) hävisimme Zagrebissa 0–4. Sen jälkeen olemme oppineet lisää, nostaneet tasoamme ja nyt meiltä pyydetään Mestarien liigan voittoa, kippari myhäilee vielä seuran tuhkimotarinaa.

Pariisilaistoiveet Neymarin harteilla

Pariisilainen PSG juhlii seuran 50-vuotisjuhlia, mutta synttärijuhliin tuovat varjoa poissaolot. Avainmiehistä mitä todennäköisimmin sivussa on Kylian Mbappe, joka loukkasi nilkkansa Ranskan cupin finaalissa heinäkuussa. Angel Di Maria on puolestaan pelikiellossa, ja Edinson Cavani jätti seuran jo kesäkuun lopussa sopimuksen umpeuduttua. Ja kaiken huipuksi sivussa on myös keskikentän maestro Marco Verratti.

PSG-uransa aikana riittämiin loukkaantumisten kiusaamana ollut Neymar on sen sijaan nyt pelikunnossa. Brasilialainen, josta PSG pulitti kolme vuotta sitten huimat 222 miljoonaa euroa, pääsi tällä kaudella hyvään vireeseen: 19 maalia 24 ottelussa kaikki kilpailut mukaan lukien.

– Luulenpa, että tämä aika on ollut parastani sitten Pariisiin saapumiseni, Neymar kuvaili viime viikolla.