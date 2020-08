Pituushyppääjä Taika Koilahti osallistuu Kalevan kisoissa vain 100 metrille

Taika Koilahti osallistuu viikonlopun Turun Kalevan kisoissa vain naisten 100 metrin juoksuun. Koilahti ei ole mukana päälajissaan pituushypyssä, koska kokee, ettei ole siinä vielä kilpailukunnossa. Koilahden kevään harjoitteluun vaikutti talvella tullut takareisivamma.

– Pääsin keväällä tekemään niin vähän pituushypyn tekniikkatreeniä, ettei hyppy ole vielä tullut teknisesti kasaan. Pituushypyn ponnistus on niin raju, että kilpaileminen nyt on riski varsinkin kun on loukkaantuminen takana, Koilahti kertoi Urheiluliiton tiedotteessa.

– Kalevan kisoissa hyppääminen toisi tiistain Paavo Nurmi Games huomioiden niin paljon kisaponnistuksia lyhyen ajan sisään, etten halua ottaa sitä riskiä.

Turun Weikkoja edustavan Koilahden ennätys 100 metrillä on 11,60. Pituutta hän on hypännyt tällä kaudella 615.