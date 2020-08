Saksalaistähti Özil aikoo jatkaa Arsenalissa ensi kesään asti – "Kukaan muu kuin minä ei päätä, milloin lähden seurasta"

Vähälle vastuulle jalkapallon Englannin Valioliigan Arsenalissa jäänyt saksalaistähti Mesut Özil haluaa jatkaa lontoolaisseurassa sopimuksensa loppuu asti. Özilin sopimus Arsenalin kanssa ulottuu kesään 2021.

Maailmanmestaruuden vuonna 2014 voittanut keskikenttäpelaaja toivoo samalla, että hän pystyy ottamaan paikkansa takaisin kentällä. Arsenalin päävalmentaja Mikel Arteta jätti Özilin täysin ilman peliaikaa, kun Valioliiga palasi koronavirustauolta kesällä.

Özil, 31, on edustanut Arsenalia vuodesta 2013.

– Asiat ovat olleet vaikeita, mutta rakastan Arsenalia. Minä päätän, milloin lähden seurasta. Ei kukaan muu, Özil painotti Athleticin haastattelussa.

– Annan kaikkeni tälle seuralle. Tällainen tilanne ei ikinä murra minua, se tekee minut vahvemmaksi. Olen näyttänyt aiemmin, että pystyn nousemaan takaisin joukkueeseen, ja tulen näyttämään sen uudelleen.

"Ansaitsen toisen mahdollisuuden"

Viime kauden alussa Özil ei kuulunut Artetan edeltäjän Unai Emeryn suunnitelmiin. Artetan tullessa Arsenalin peräsimeen Özil oli avauksessa kymmenessä valioliigapelissä. Tämän jälkeen Özil ei kuitenkaan enää mahtunut pelaamaan Arsenalissa. Artetan mukaan tämä johtui "pelillistä syistä".

Özil uskoo ansaitsevansa toisen mahdollisuuden.

– Et pelaa kymmentä peliä peräkkäin, jos et ole kunnossa, et ole tarpeeksi hyvä tai et käyttäydy hyvin.

Päävalmentaja Arteta ja monet Arsenalin pelaajat hyväksyivät 12,5 prosentin leikkauksen palkkoihinsa koronaviruspandemian aiheuttamien talousvaikeuksien takia huhtikuussa. Özil ei kuitenkaan äänestänyt palkanalennuksen puolesta ja epäilee, että tämä vaikutti myös hänen asemaansa kentällä.

– Kaikki pelaajat halusivat olla mukana talkoissa. Tarvitsimme kuitenkin lisää tietoa, eikä kaikkiin kysymyksiimme vastattu, Özil sanoi.

Özil pelkää, että hänen loppuajastaan Arsenalissa yritetään tehdä mahdollisimman epämukava.

– Ihmiset ovat yrittäneet tuhota minut kahden vuoden ajan, tehdä minusta onnettoman. He toivovat kääntävänsä kannattajat minua vastaan ja yrittävät maalata kuvan, joka ei ole totta.