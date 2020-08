Kontinen ei pelaa Yhdysvaltain avoimissa – Ruusuvuori nähdään kaksinpelissä

– Vallitsevan tilanteen johdosta olen päättänyt, etten matkusta Yhdysvaltoihin. Toivottavasti tilanne paranee ja sen myötä tarkoitukseni olisi aloittaa kausi Euroopassa, Kontinen toteaa.

Ruusuvuori, 21, pelaa Yhdysvaltain avoimia ennen Cincinnati Masters -turnauksessa. Ruusuvuori aloittaa New Yorkissa pelattavan turnauksen karsintojen kautta. Yhdysvaltain avoimet pelataan myös New Yorkissa, ja siihen Ruusuvuorella on paikka pääsarjaan.

– Ensimmäinen grand slam -pääsarjapaikka on siisti juttu. Sen eteen on muutamat tunnit hakattu palloa. Innolla odotan tulevia otteluita, Ruusuvuori kertoi Tennisliiton sivuilla.