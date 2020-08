Annimari Korte on pikajuoksijaksi korkeassa iässä mutta sanoo kehittyvänsä koko ajan

Kolmekymmentäkaksi vuotta on korkea ikä pikajuoksijalle, mutta koronakesän nopein suomalainen naispika-aituri Annimari Korte tuntee olevansa urheilijana yhä kehitysiässä.

– Koko ajan kehityn. Kaksi vuotta on oikeasti vasta kunnon uraa takana. Koko ajan opitaan lisää ja nyt tiedetään paremmin, mikä minulle toimii, Korte sanoi torstaina Turussa Kalevan kisojen medialounaalla.

Kortteen reitti sadan metrin aitojen kärkeen on ollut mutkikas kuin sian kirkkotie. Useiden vuosien tauko, sairastelut ja loukkaantumiset ovat tehneet matkasta niin pitkän, että Turussa Korte tavoittelee ensimmäistä aikuisten Suomen mestaruuttaan.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– On se minulle totta kai tärkeää. En ole koskaan voittanut Kalevan kisoissa. Tämä on kauden pääkisa tiistain ohella, Korte sanoi.

Tiistain kisa tarkoitti Turun Paavo Nurmi Gamesia, jossa Korte juoksi neljänneksi ajalla 12,89. Hän jäi kisan voittaneesta Hollannin Nadine Visseristä 21 sadasosasekuntia, mutta piti kaikki suomalaiset takanaan, kuten jokaisessa kisassaan tänä kesänä.

Kilpailuun liittyy kuitenkin taustatarina, kuten Kortteen uran kaikkiin käänteisiin. Korte oli viime viikolla saanut takareisikipujensa lievittämiseen kortisonipistoksen, mutta se ei tuonut toivottua helpotusta.

– En yleensä kolhi aitoja ollenkaan, nyt ihmettelin, että miksi tuli osumia. Kun katsoin kisan videolta, tulin koko matkan vasen kylki edellä. Juoksin koko matkan väärään asentoon kiertyneenä. Se johtuu varmaan takareidestä. Kun näin sen, tuli tosi paljon parempi mieli ja se 12,89 näyttää tosi hyvältä, Korte selvitti.

Hieman myöhemmin Korte muotoili ajatuksen vielä voimakkaammin.

– Kaikki meni niin pieleen kuin vain voi mennä. En voi kuvitella, että menisi huonommin ja silti aika oli 12,89.

"Kannattaa olla aito"

Korte oli saanut keskiviikkona kesän kolmannen kortisonipistoksen takareiteensä, jota varjellakseen hän pyysi medialounaan ajaksi tuolilleen tyynyn.

– Kaikki tuntui heti paremmalta. En ole koko kesänä nukkunut niin hyvin.

Suuri osa tästä oli jo Kortteen 47 000 Instagram-seuraajan tiedossa. Heille Korte jakoi kuvauksesta ja pistoksesta kertoneen julkaisunsa päätteeksi elämänasennettaan.

– Koskaan ei voi tietää, voiko seuraavana vuonna juosta ollenkaan, joten tällä mennään nyt ja nautitaan kisaamisesta, Korte kirjoitti.

Seuraajien määrässä ja juoksuvauhdissa mitattuna Korte on aavistuksen edellä Nooralotta Neziriä ja Lotta Haralaa, joilla on 46 000 seuraajaa. Yleisurheilu työnä on yksityisyrittämistä, ja siinä Korte näyttää pärjäävän hyvin.

Lehdistötilaisuudessa hänen paitansa rintamuksessa oli kymmenen yrityksen nimi ja niiden alla urheiluvälinevalmistajan jättikokoinen logo.

– Kaikki sponsorisopimukset Instagramissa olen tehnyt niin, että en kuluta niihin aikaa. Somepostauksia varten minun ei tarvitse mennä studiokuvauksiin, vaan saan itse kuvata, kun minulle sopii, Korte kertoi.

Korte haluavansa antaa seuraajilleen samaistumisen kohteita ja kertovansa avoimesti myös takaiskuista.

– Haluan pitää sen aitona, että kerron hyvästä ja huonosta. Somessa kannattaa olla aito ja näyttää oikeaa elämää. Jotkut urheilijat eivät halua jakaa treenejään, mutta minä jaan melkein kaikki treenit. Ihmiset haluavat ottaa niistä vinkkejä.