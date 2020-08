Aaron Kankaan unelmien moukarikesä on vain Suomen mestaruutta vailla

– Ei siinä mitään kummallisempaa. Kaikki on mennyt nappiin harjoituskaudella, ja kaikki on loksahtanut paikoilleen. Tekniikka, voima, moukarinheittäjä Aaron Kangas selittää tämän kesän tuloksiaan.

Ei siinä mitään kummallisempaa, paitsi että 23-vuotias Kangas on parantanut tänä kesänä ennätystään jo kolme kertaa. Viime viikolla hän lennätti moukarinsa 79,05 metrin päähän Espoon Leppävaaran gp-kisan ringistä. Kisan voiton lisäksi heitto nosti hänet kolmanneksi Suomen kaikkien aikojen moukarilistalla.

– Tällainen ei ollut tavoitteena. En osannut odottaa noin viiden metrin parannusta ennätykseen, Kangas kertoi päivä ennen Turun Kalevan kisojen perjantain karsintaa.

Turusta Kangas tavoittelee ensimmäistä aikuisten Suomen mestaruuttaan.

– Totta kai nyt on tavoitteena, että saisin sen ensimmäisen.

Pitkä heitto on helppo heitto

Kankaasta tuli moukarinheittäjä isoveljensä, kuulantyöntäjä Arttu Kankaan jalanjäljissä. Veljesten isä järjesti poikiensa kotipihalle ringin ja alkoi valmentaa Aaronia, vaikka hänellä ei itsellään ollut yleisurheilutaustaa.

– Olen kyllä ylpeä siitä ja kiitollinen isälle. Lähdimme molemmat aika tyhjiltään opiskelemaan moukarinheittoa. Kokeilin kaikkia heittolajeja, ja moukari oli se, missä kehityin helpoimmin. Se tietysti innosti.

Kangas pitää vahvuutenaan sitä, ettei hänellä ole heikkouksia.

– Minulla on varma tekniikka. Ominaisuuksiltani en ole kovin räjähtävä, mutta pystyn käyttämään kaiken mitä minulla on. Kaikki on tasaista, ei ole heikkouksia.

Muiden heittolajien tapaan moukarinheittäjä ei voi ladata aivan kaikkia voimiaan heittoon.

– On äärimmäisen vaikea vetää täysiä mutta samalla rentona. Se tekee moukarista tosi vaikea lajin. Alkupyöritykset yritän mennä aika laajasti ja kiihdyttää loppua kohti miettimättä, Kangas kertoo.

Espoon ennätysheitto meni juuri siten, miettimättä.

– Alkukierroksilla tein isoja tekniikkavirheitä, ja heitin silti melkein 75-metrisiä. Viimeisessä heitossa oli vähän kovempi lataus ja yritin vetää rennosti. Yleensä kun heitto on helppo, se on pitkä.