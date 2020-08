Puolustava mestari Andreescu jättää US Openin väliin

Tenniksen US Openin naisten kaksinpelin hallitseva mestari Bianca Andreescu kertoi torstaina, ettei hän osallistu tämän vuoden turnaukseen. Andreescun, 20, mukaan hän ei ole riittävän hyvässä kunnossa osallistuakseen arvokilpailuun.

– Otan tämän askelen keskittyäkseni ottelukuntooni ja varmistaakseni, että palaan pelaamaan korkeimmalla tasollani, Andreescu kertoi sosiaalisessa mediassa.

Kanadalaissensaatio Andreescu kaatoi viime vuonna turnauksen finaalissa Serena Williamsin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Viimevuotinen mestaruus on ollut urani suurin saavutus. Mutta odottamattomat haasteet, kuten koronapandemia, ovat heikentäneet valmistautumistani pelata huipputasolla.

US Openin on määrä alkaa New Yorkissa 31. elokuuta. Myös miesten kaksinpelin viime vuonna voittanut Rafael Nadal on kertonut jättävänsä turnauksen tältä vuodelta väliin.