Jääkiekkoliigaan valmistautuvan Turun Palloseuran maalivahti Rasmus Tirrosen yläraajavamma vaatii leikkaushoitoa. Seuran tiedotteessa kerrotun alustavan arvion mukaan Tirrosen odotetaan palaavan harjoitusvahvuuteen 4–6 viikon kuluessa.

TPS aloittaa liigakauden 2. lokakuuta vierasottelulla Porin Ässiä vastaan, joten Tirronen saattaa kuntoutua sarjan alkuun mennessä.

Marraskuussa 30 vuotta täyttävälle maalivahdille tuleva kausi on neljäs turkulaisseurassa. Tirronen on espoolaisen kiekkokoulun kasvatti, ja hän on torjunut urallaan esimerkiksi Pohjois-Amerikan AHL-, ECHL- ja NCAA-sarjoissa.

