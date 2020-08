Bayern-valmentaja Flick: "Et voi verrata Lewandowskia ja Messiä"

Jalkapallon saksalaisjätti Bayern Münchenin valmentaja Hans Flick pysytteli neutraalina, kun häneltä kysyttiin, onko hänen hyökkääjänsä Robert Lewandowski parempi kuin Barcelonan tähti Lionel Messi. Joukkueet kohtaavat myöhään perjantai-iltana Mestarien liigan puolivälierässä Lissabonissa.

Otteluennakoissa ottelusta on kehitelty puolalaishyökkääjä Lewandowskin ja argentiinalaistaituri Messin kaksintaistelua. Lewandowski on tehnyt tämän kauden Mestarien liigassa seitsemässä ottelussa huimat 13 maalia.

Asia kuhisi jo torstaina, jolloin Barcelonan valmentaja Quique Setien sanoi, ettei Lewandowski ole selvästi Messin tasolla. Setien viittasi kommentillaan Bayernin takavuosien tähden Lothar Matth äusin kommenttiin. Matthäusin mukaan Lewandowski on ohittanut argentiinalaisen kisassa maailman parhaan pelaajan tittelistä.

– Et voi verrata näitä kahta pelaajaa. Robert on ehdottomasti maailmanluokan keskushyökkääjä. Hänellä on paljon laatua erityisesti rangaistusalueella. Hän takaa maaleja ja luo myös niitä, Flick analysoi.

– Messi on ollut ylivoimaisesti paras pelaaja (maailmassa) monen vuoden ajan. En tiedä, tuleeko hänen kaltaistaan pelaajaa uudelleen, Flick pyöritteli kohteliaasti.

Kausi mennyt mainiosti

Lewandowski on nautiskellut uransa parhaasta kaudesta, kun hän on kaikki kilpailut huomioiden tehnyt 44 ottelussa 53 maalia. Messi on tehnyt 31 maalia 43 ottelussa.

Bayern on jo voittanut maansa mestaruuden ja Saksan cupin. Saksalaisseura janoaa tripla-mestaruutta, mutta Mestarien liigan puolivälierässä sen täytyy keksiä keinot Messin pysäyttämiseen.

– Et koskaan puolusta häntä yksin. Edellisissä otteluissa Messiä vastaan pelaaminen onnistui hyvin, kun koko joukkue puolusti yhdessä, kokenut saksalaisjyrä Thomas Müller paalutti.

– Jos ensimmäinen pelaaja ei voita palloa, tulee seuraava ja yrittää, Müller jatkoi.

Bayern Münchenin ja Barcelonan välinen ottelu alkaa kello 22 Suomen aikaa.