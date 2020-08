Eemil Helander haluaa juosta, koska siinä vain oma työ ratkaisee

Kolmentuhannen metrin estejuoksussa yksi mies on ollut viime ajat Suomessa kaukana muiden tavoittamattomissa. Topi Raitanen juoksi eilen Monacossa ennätyksensä 8.16,57, mutta koska Timanttiliigan kisa käytiin Monacossa, ei hän karanteenin takia juokse Kalevan Kisoissa Turussa.

Niinpä estekisan voitosta on luvassa tiukka taistelu, jossa myös 19-vuotias Eemil Helander haluaa olla mukana.

– Nyt kun Topi ei ole mukana, aikomus on ehdottomasti olla mukana kärkitaistelussa. Tenhusen Miika lähtee parhaalla tilastoajalla ja hän on aika kova. Mestaruus vaatii hyvää onnistumista, mutta lähdetään katsomaan. Mitali on mielessä ainakin, Helander ennakoi.

Miika Tenhunen lähtee huomiseen estekisaan osallistujista parhaalla tilastoajalla 8.55,89. Helanderin heinäkuun puolivälissä Lahdessa juoksema ennätys on 8.59,31.

– Minulle sopii sekä tasainen vauhdinjako että taktiikkajuoksu, loppukiri on ollut ihan hyvä. Minusta tuntuu, että olisi paukkuja parantaa omaa ennätystä, mutta Kalevan Kisoissa mitalit ovat ensisijainen tavoite ja yleensä se menee loppuratkaisuun. Kaikkeen pitää olla valmiina, Helander puntaroi.

Tänään Helander juoksee myös 5 000 metrin loppukilpailun, jonka lähtölaukauksesta on alle vuorokausi huomiseen estefinaaliin.

– On siinä rasitusta, mutta valmentajan kanssa mietin, että viime vuonna juoksin samalla lailla peräkkäisinä päivinä ja ihan hyvin se meni. Täysillä aion juosta. Ei siinä pitäisi olla ongelmia.

"Se sopii minulle"

Helander asuu Petäjävedellä ja käy lukiota Jyväskylässä. Hänen tarkoituksenaan on kirjoittaa ylioppilaaksi tänä syksynä.

– Sitten pitää katsoa, mitä teen. Armeija varmaan ensin ja pitää miettiä opiskelukuvioita. Lääkärinopinnot kiinnostavat, mutta siellä on paljon paikallaolovelvoitetta ja mietityttää, miten se sopii urheilun kanssa yhteen.

Opiskelujen lisäksi Helander joutuu ensi vuonna valitsemaan päälajinsa. Tähän asti hän on juossut ja hiihtänyt.

– Ajatus on, että lähitulevaisuudessa pitää tehdä päätös. Tällä hetkellä tilanne on tasainen. Kesä ja ensi talvi menevät näin, mutta ensi talven jälkeen pitää päätöstä miettiä.

Sen Helander on jo päättänyt, että yksilölajit sopivat hänen luonteelleen parhaiten.

– Nuorempana pelasin myös jalkapalloa ja jääkiekkoa. Yksilölajit vain tuntuivat omalta, koska siinä saa itse vaikuttaa lopputulokseen. Pelkästään minä ratkaisen, ei muiden suoritus. Se on vain minun työstäni kiinni. Se sopii minulle.

Kuvaako tämä Helanderin elämänasennetta yleisemminkin?

– Ehkä joo, kyllä. Kyllähän kaikessa lähipiiri on elämässä mukana, mutta tietyssä mielessä kyllä.