"Aggressiivisuutta ei tarvitse liioitella, MotoGP on muutenkin vaarallista", lajin yhdeksänkertainen maailmanmestari Valentino Rossi muistuttaa

Yhdeksänkertainen maailmanmestari Valentino Rossi toivoo, että ratamoottoripyöräilyn MM-sarjan kuljettajat oppivat läksynsä sunnuntaisessa Itävallan kilpailussa, jossa Rossi ja Maverick Vinales olivat hengenvaarassa. Yamaha-kaksikko vältti täpärästi törmäyksen kilpakumppaniensa moottoripyöriin, jotka sinkosivat kolarin jäljiltä holtittomasti ja vaarallisesti Spielbergin radan yli sen kolmosmutkassa.

Onnettomuustilanne sai alkunsa, kun Yamaha-kuljettaja Franco Morbidelli ja Ducatin Johann Zarco kolaroivat MotoGP-luokan ohitustilanteessa. Heidän pyöränsä sinkosivat törmäyksen jälkeen eteenpäin, ja kun rata kääntyi, ajopelit vyöryivät radan yli. Oli suoranainen ihme, etteivät ajokit osuneet yhteenkään kuljettajaan.

– Se oli todella pelottavaa. Me olimme onnekkaita, Rossi kommentoi tilannetta, jossa kuljettajat ajoivat noin 300 kilometrin tuntivauhdilla.

Paha kolari myös Moto2-luokassa

Rossi tietää hyvin, että ratamoottoripyöräilyssä aggressiivinen ajo on enemmän sääntö kuin poikkeus, sillä jokainen kuljettaja haluaa yrittää maksimoida tuloksensa ja sijoituksensa.

– Aggressiivisuutta ei silti tarvitse liioitella, sillä tämä laji on jo muutenkin hyvin vaarallinen. Etenkin radoilla, joissa vauhti on 300 kilometriä tunnissa, kilpakumppanin kunnioitus on olennaista, Rossi totesi.

Rossi kritisoi etenkin Zarcoa, joka italialaiskonkarin mukaan esti Morbidellin ajolinjan huonon jarrutuksen takia. Rossi kertoi jutelleensa Zarcon kanssa tilanteesta.

– Nyt kukaan ei loukkaantunut, mutta jos jotain pahempaa olisi sattunut, tapahtuma jäisi varmasti Zarcon painajaiseksi, Rossi arvioi.

MM-sarjan kisassa sattui järisyttävä kolari myös Moto2-luokassa, jossa Hafizh Syahrin törmäsi täysillä Enea Bastianinin pyörään. Italialainen Bastianini ehti kaaduttuaan muiden alta pois, mutta pyörä jäi radalle ja rikkoutui törmäyksessä pirstaleiksi. Syahrin vältti vakavat vammat.