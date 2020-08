Saksalaisvalmentajat himoitsevat Mestarien liigan voittoa Kloppin jalanjäljissä – PSG-luotsin oma kuningasidea kävelee vastaan 12 vuotta myöhemmin

Saksalaisen jalkapalloilija Julian Nagelsmannin peliura päättyi polvivammoihin 2008. Loukkaantumisista turhautunut Nagelsmann sanoi 12 vuotta sitten, ettei halua olla missään tekemisissä huippu-urheilun kanssa. Tiistaina hän kuitenkin johdattaa valmentajana saksalaisen RB Leipzigin miesten Mestarien liigan välieräotteluun ranskalaista PSG:tä vastaan.

PSG:tä valmentaa Thomas Tuchel, jota ilman Leipzig ei välttämättä olisi menestynyt näin hyvin. Tuchel näet jäi Nagelsmannin pelaajauran viimeiseksi valmentajaksi ja päätti, että keskuspuolustajasta tulee valmentaja.

– Augsburg maksoi minulle vielä pelaamisesta, joten aloitin Tuchelin pyynnöstä tekemään vastustajien tarkkailua. Olen tietysti kiitollinen hänelle siitä ideasta, että minusta voisi tulla valmentaja. Hänen avullaan pääsin urallani eteenpäin, Nagelsmann kertoi Saksan Bundesliigan verkkosivuilla valmennusuransa alusta.

Nagelsmann, 33, ja Tuchel, 46, ovat aiemmin kohdanneet valmentajina Saksan Bundesliigassa, mutta ainakin toistaiseksi oppi-isä Tuchel on vienyt keskinäisissä mittelöissä useammin voiton.

– Olen ollut useita kertoja valmentajana häntä vastaan, mutta voittanut vain harvoin. Sen pitää muuttua nyt, Nagelsmann paalutti kilpailun verkkosivujen otteluennakossa.

Levosta vauhtia

Mestarien liigan loppuottelu on edellisen kerran pelattu ilman englantilaista tai espanjalaista joukkuetta vuonna 2013. Saksassa koronaviruspandemian keskeyttämä kausi pelattiin loppuun kuukautta aiemmin kuin Englannissa ja Espanjassa, mikä saattoi antaa kaivatun lisäpotkun.

Leipzigin ja Bayern Münchenin vastustajat PSG ja Lyon lepäsivät puolestaan koko kevään ja alkukesän, kun Ranskan liigan kausi laitettiin säppiin jo maaliskuussa.

Kahdella viime hetken lisäaikamaalilla puolivälieristä jatkoon edenneen PSG:n Tuchel uskoo, että raikkaat jalat ja pelinopeus ovat kilpailun huipentavalla viikolla avainasemassa.

– Leipzig on nuori ja nopea joukkue. Meidän vahvuutemme on Neymarin ja Kylian Mbappen yhteispeli. Se on poikkeuksellinen yhdistelmä nopeutta ja taitoa, Tuchel sanoi PSG:n lehdistötilaisuudessa.

Garcia saksalaisten puristuksessa

Saksalainen Jürgen Klopp valmensi viime vuonna Liverpoolin mestariksi. Kun PSG:n puikoissa on Tuchel, Leipzigia johtaa Nagelsmann ja Bayernia ohjailee Hansi Flick, niin saksalaisvalmentajien mestaruusputken katkaiseminen jää Lyonin ranskalaisvalmentaja Rudi Garcian harteille.

Neljännesvälierissä Garcian Lyon tiputti Juventuksen ja puolivälierissä Manchester Cityn. Välierävastustaja Bayern München ei kuitenkaan ole hävinnyt peliäkään koko kalenterivuonna. Puolivälierissä Bayern murskasi Barcelonan peräti 8–2, millä ei Bayern-luotsi Flickin mukaan ole keskiviikkona merkitystä.

– Kaikki minut tuntevat tietävät hyvin, että en halua elää menneisyydessä. Olen totta kai tyytyväinen tulokseen Barcelonaa vastaan, mutta jalkapallossa asiat muuttuvat nopeasti. Meillä on tarpeeksi kokeneita pelaajia ymmärtämään sen, Flick sanoi kilpailun verkkosivujen otteluennakossa.