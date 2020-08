Espanjalainen keskikenttätaituri David Silva palaa kotimaansa jalkapalloliigaan. Englannin Valioliigan Manchester Cityä vuodet 2010–2020 edustanut Silva, 34, siirtyy San Sebastianin kaupungissa pelaavaan Real Sociedadiin kaksivuotisella sopimuksella. Seura sijoittui viime kaudella kuudenneksi ja selvisi Eurooppa-liigaan.

Silva saavutti Cityssä 11 palkintopystiä. City kertoi, että ensi vuonna hänen kunniakseen pystytetään patsas, ja että seuran harjoitusalueen kenttä nimetään Silvan mukaan.

Espanjan maajoukkueessa Silva on voittanut maailmanmestaruuden ja kaksi EM-kultaa. Hänellä on vyöllään 125 A-maaottelua. Niissä hän on viimeistellyt 35 osumaa.

Ennen Cityyn siirtymistään Silva pelasi Espanjan liigan Valenciassa.