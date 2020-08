Kristian Pulli ja Lotta Harala ovat Tukholman Timanttiliigan suomalaisnimet

Pituushyppääjä Kristian Pulli ja pika-aituri Lotta Harala tuovat suomalaisväriä Tukholmassa ensi sunnuntaina järjestettävään yleisurheilun Timanttiliigan kilpailuun.

Kesäkuussa SE-tuloksen 827 hypännyt Pulli saa pituuskisassa vastaansa muun muassa Etelä-Afrikan Ruswahl Samaain, jonka ennätys on reilun kolmen vuoden takainen 849.

Pulli vei viime viikonlopun Kalevan kisoissa pituuskullan tuloksella 783.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Harala lukeutuu naisten pika-aitojen suosikkeihin, sillä kilpailu on kansallisen tason kilpailu muutamalla eurooppalaisjuoksijalla höystettynä. Kilpailun meritoitunein nimi on seitsenottelun hallitseva MM-kultamitalisti Katarina Johnson-Thompson, jonka aitaennätys on 13,09.

Harala hurjasteli Kalevan kisojen alkuerässä ennätyksensä 13,07, mutta jäi aitafinaalissa neljänneksi.

Tukholman kilpailu on Timanttiliiga-kauden toinen. Alun perin kisa piti järjestää 24. toukokuuta.