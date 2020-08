Joensuun Mailan avainpelaaja Konsta Kettunen podcastissa: "Mieluiten pelaisin numerolla viisi"

Joensuun Mailan avainpelaajiin Superpesiksessä kuuluva oma kasvatti Konsta Kettunen, 21, on nähty sisäpelissä monessa eri roolissa. Välillä mies on painellut kärkietenijänä ykkösenä, välillä numerolla kaksi ja välillä viitosena, jolloin hänelle on tullut myös kotiutusvastuuta.