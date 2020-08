Antonio Conte käänsi Interin kurssin – milanolaisylpeys hamuaa ensimmäistä pokaaliaan liki kymmeneen vuoteen

Jalkapallon Eurooppa-liigan pitkittynyt kausi huipentuu viimein perjantai-iltana Kölnissä pelattavaan loppuotteluun Sevilla–Inter. Joukkueista etenkin jälkimmäisellä on finaalissa paljon pelissä, sillä milanolaisen Interin pokaaliodotus on kestänyt jo liki kymmenen vuotta.

Sinimustat voittivat Jose Mourinhon valmennuksessa harvinaisen triplamestaruuden kaudella 2009–10. Seuraava vuosi toi vielä Italian cupin voiton, mutta sen jälkeen tittelitahti tyrehtyi.

Täksi kaudeksi Interin peräsimeen tuli vakuuttavalla ansioluettelollaan Antonio Conte, jonka valmennuksessa joukkue on parantanut peliään koko kauden ajan.

– Onnistuimme pääsemään finaaliin, vaikka lohkovaiheeseen jääminen Mestarien liigassa oli iso pettymys. Se antoi meille kuitenkin mahdollisuuden menestyä Eurooppa-liigassa. Mielestäni tämä joukkue, jossa on paljon nuoria ja kokemattomia pelaajia, tarvitsi sitä, Conte puntaroi Uefan verkkosivuilla.

Inter esitti mainioita otteita jo kesäkuussa jatkuneella Italian Serie A -kaudella ja jäi lopulta vain pisteen päähän mestari Juventuksesta. Saksassa pelattavassa Eurooppa-liigan huipennuksessa joukkue aloitti maltillisesti, kunnes nuiji välierässä Shahtar Donetskin 5–0.

Conten pelitavan peruskiviä ovat kolmen pelaajan puolustuslinja, vikkelät laitapelaajat sekä tehokas kärkiduo Romelu Lukaku– Lautaro Martinez.

Muuttunut Sevilla

Sevilla on Eurooppa-liigan ja sen edeltäjän Uefa cupin paras joukkue kautta aikain. Espanjalaisjoukkue on yltänyt viidesti kilpailun finaaliin ja poistunut jokaisella kerralla voittajana.

Unai Emeryn valmentama Sevilla vei kilpailun mestaruuden vuosina 2014–16. Nyt joukkue palaa finaaliin, puikoissaan toinen baski Julen Lopetegui.

– Tietenkin se auttaa, että seura on saavuttanut tämän vaiheen aikaisemmin. Mutta en usko, että siitä on hyötyä kenellekään. Ei ole mitään järkeä katsoa menneisyyteen, todellisuus on tässä ja nyt, Lopetegui sanoi.

Sevillassa pelaa mestaruusvuosien runkopelaajista enää argentiinalaistähti Ever Banega. Joukkueen välierävoitossa suitsutusta keräsi etenkin maalivahti Yassine Bounou eli Bono, joka nollasi englantilaissuosikki Manchester Unitedin lähes täysin.