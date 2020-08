Parvelan Retun ravi oli ylivoimaista

Hannu Torvinen sai nauttia ilmiömäisen suomenhevosen Parvelan Retun vauhdista Killerin derbyssä, joka toi sen omistajille, valmentaja Petri Laineelle, Ismo Koskiselle ja Mikko Seppäselle, 45 000 euron voittosumman jaettavaksi.

– Onhan tämä aivan mahtavaa, että minun kaltainen harrastelija tulee ja vie pytyt ammattilaisten, jotka eivät kaikki ehkä koskaan yllä derbyn voittoon, nenän edestä, Laine riemuitsi.

Parvelan Retun ura on alkanut huikealla tavalla. Ensimmäisessä kilpailussaan 3-vuotiaana se oli maalissa kolmas. Sen jälkeen se on ollut 23 kertaa maalitolpalla ensimmäisenä. Tänä vuonna ori on kilpailujen lomassa ollut myös suosittu siitosori.

Stallone kiri lopussa toiseksi ohi tasoaan huikeasti nostanutta Vilkkeen Velmua, joka näytti lähtönopeuttaan ottamalla lähtöradalta 7 johtopaikan, jonka Parvelan Retu riisti sitä 500 metrin juoksun jälkeen.

Kuningatarkilvassa kaksi osamatkaa voittanut, mutta päätösmatkalla taipunut Hetviina palasi voittojen tielle tammalähdössä.

– Ei aivan niin hyvä kuin aiemmin voittaessaan, mutta riittää hyvin tällaisenakin, valmentaja Antti Tupamäki kommentoi juoksijan virettä.

Häikäisevä Poetry In Motion

Myrskyri vahvisti asemaansa vuoden voitokkaimpana suomenhevosena. Killerin Toto75-pelin avauskohteessa se otti jo vuoden 10. täysosumansa.

– Hevonen parantaa koko ajan myös lähtönopeuttaan. Sen turvin päästiin johtopaikalle vaarallisimpien vastustajien laukkojen helpottaessa vielä tehtävää, Henri Bollström kertoi kotiratansa yleisölle.

Kesän kilpailuja monesti keulapaikalta helposti hallinnut Kujanpään Jyräys lähti kilpailuunsa nytkin suosikkina, mutta loppusuoran alussa sisäradan ohituskaistan valinnut Faste Viking spurttasi ohi, kunnes aivan ulointa rataa noussut Vixeli kehitti loppukirin, johon kenelläkään ei ollut vastausta.

Riviin mahtui kaksi Iikka Nurmosen iloista täysosumaa. Suosikki Amazing Warrior hurmasi voittokirillään kaukaa takapareista ja pikkuyllättäjä Ilos Silmarillion näyttivät oivaa kilpailuasennetta kakkoseksi jääneen Lake's Actionin rinnalta.

Tammalähdössä 16 osanottajan joukosta erottautui voittajaksi Poetry In Motion. Se teki sen häikäisevästi. Hevosesta oli jo varsana kovia odotuksia.

– Saattoivat olla miehet silloin valmiimpia kuin hevonen, se kasvoi paljon vielä varsakilpailuiden aikaan. Nyt hevonen on kehittynyt paljon, ja mikä ilahduttavinta, sille sopii hyvin kaikki kilpailumatkat, valmentaja Juha Utala totesi.

Toto75pelissä rivi oli 8-9-7-12-3-2-1. Voitto-osuus 7 oikein tuloksilla oli 50,17 e.