Nyrkkitappelusta pidätetty toppari mukana Englannin joukkueessa, Saksan ydinpelaajat huilaavat

Viime viikolla lomareisullaan Kreikassa käsirysyyn ajautunut ja nujakan takia pidätetty Manchester Unitedin toppari Harry Maguire on valittu Englannin jalkapallomaajoukkueeseen. Maguire vietti viime viikolla kreikkalaissaari Mykonoksella kaksi yötä putkassa, mutta vapautui lauantaina poliisin huostasta.

Vapaa-ajan törttöilystä huolimatta Maguire on mukana, kun Englanti kohtaa syyskuussa Kansojen liigassa Islannin ja Tanskan. 27-vuotias Maguire on kiistänyt epäilyt pahoinpitelystä, pidättämisen vastustamisesta, poliisien uhkailusta ja lahjontayrityksestä.

Maajoukkueluotsi Gareth Southgate sanoi tiistaina Englannin maajoukkueen lehdistötilaisuudessa, että Maguire nauttii päävalmentajan täyttä luottamusta.

– Valinnat perustuvat aina siihen tietoon, mikä minulla on. Ihmiset voivat olla samaa tai eri mieltä valinnoista, mutta jokainen valmentaja kohtaa sen tilanteen joskus, Southgate sanoi.

– Olen puhunut Harryn kanssa, ja hän katuu joukkueelleen aiheuttamaansa vääränlaista huomiota. Hän on pyytänyt anteeksi, mutta käsitykseni tapahtumista on hyvin erilainen kuin mitä on kerrottu. Voin tehdä päätökseni vain niiden faktojen perusteella, mitä olen kuullut, Southgate kertoi.

Löw luopui rungostaan

Saksan päävalmentaja Joachim Löw ei pelännyt poikkeustilanteessa räjäyttää maajoukkueensa runkoa. Saksan Kansojen liigan joukkueesta puuttuvat sunnuntaina Mestarien liigan voittaneet Bayern Münchenin Manuel Neuer, Joshua Kimmich, Serge Gnabry ja Leon Goretzka.

– Maajoukkuevalmentajana pelaajien kuormitus on minun vastuullani. On tärkeää, että näinä aikoina seurajoukkueet ja liitto toimivat yhtenäisemmin kuin koskaan, Löw sanoi Saksan jalkapalloliiton Twitter-tilillä.

Bayernin pelaajat ovat normaalisti muodostaneet Saksan maajoukkueen selkärangan, mutta nyt baijerilaisia edustavat Sveitsiä ja Espanjaa vastaan vain vähälle vastuulle Bayernissa jäänyt Niklas Süle ja tuore hankinta Leroy Sane. Sen sijaan Bayernin finaalivastustaja PSG:n saksalaisduo Thilo Kehrer–Julian Draxler ei saa huilivuoroa.

– Draxler ja Kehrer ovat mukana, koska heidän kesätaukonsa oli pidempi, Löw perusteli valintoja Ranskan liigan koko kesän jatkuneella tauolla.