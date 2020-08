Kitee nipisti Joensuulta vähintään pisteen kaikissa Superpesiksen neljässä kohtaamisessa – "Tarkoitus oli hakea playoff-tuntumaa"

Kiteen Pallo ei antanut miesten Superpesiksen mestaruutta puolustavalle Joensuun Mailalle kauden neljässä Pohjois-Karjalan maakuntaväännössä kertaakaan täysiä pisteitä. JoMa haki Rantakentältä kolmannen keskinäisen voiton, kun KiPa nöyrtyi supervuoroparin jälkeen 1–2 (2–3, 3–2, 1–2).

JoMalla on sarjan kärjessä viiden pisteen etumatka. Runkosarjaa on jäljellä kolme kierrosta. KiPa saalisti vähintään pisteen yhdeksättä kertaa peräkkäin sumassa, josta se on kahminut 20 pistettä.

– Pojat sanoivat, etteivät muista ainakaan kymmeneen vuoteen näin kovatunnelmaista paikallispeliä. Tarkoitus oli hakea playoff-tuntumaa. Tunnetila muistutti niitä otteluita, mutta tasollisesti peli ei noussut kovin korkealle, kuvaili JoMassa ensimmäistä kautta viuhkamiehenä toimiva Mikko Korhonen.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

JoMan avausjakson ainoat neljä kolmostilannetta nähtiin kolmannen vuoroparin tasoittavalla. Juha Puhtimäki avasi vieraiden juoksutilin. Jokeri Aleksi Rautiainen tasoitti lukemat ja nosti joukkueensa voittoon kotiuttamalla kakkoskopparin lipsauttamalla lyönnillä Antti Hartikaisen ja Puhtimäen.

Lopussa huimaa dramatiikkaa

Pelin viimeiset neljä sisävuoroa tarjosivat Rantakentän 1 412 katsojalle huimaa dramatiikkaa.

JoMa nousi toisen jakson neljännen avaavalla tasalukemiin. Joukkue rakensi kahden palon rasittamana tyhjään kenttään tilanteen, josta Rautiainen kotiutti Hartikaisen. KiPa venytti pelin ratkaisua, kun Valentin Ikonen iski jakson voittolukemiksi 3–2 kotiuttaessaan Jesse Eskelisen kahdella palolla.

KiPa kävi supervuoroparissa johdossa Samu-Kalle Varosen kahden palon tilanteessa lyömällä juoksulla. JoMa punnersi jo 18. peräkkäisen voiton, kun Rautiainen ja Henri Litmanen löivät juoksun yhden palon rasittamana.

KiPan palkitut olivat ykkösvahti Hannes Pekkinen (9 kärkilyöntiä/11 yritystä) ja kolme juoksua tuonut lukkari Eskelinen (6/11).

JoMan luottomiehet olivat neljä juoksua seitsemästä kotiutuspaikasta lyönyt Rautiainen (6/9) ja lukkari Puhtimäki (5/9).

Mantulla SiiPelle harvinaista herkkua

Siilinjärven Pesis katkaisi seitsemän ottelun tappioputkensa voittaessaan Seinäjoen Jymy-Jussit 1–0 (2–2, 7–5). Pudotuspeleihin matkalla oleville seinäjokisille vierastappio oli kuudes peräkkäinen.

Jussit kävi avausjaksolla kahdesti johdossa jokerinsa Jukka-Pekka Vainionpää kotiutuksilla. Yhä tukevasti sarjan hännillä olevan SiiPen nostivat tasoihin juoksun lyöneet Teemu Kinnunen ja Toni Toivanen.

Kolmella lyöntivuorolla neljä juoksua takonut jokeri Toivanen ja 1+2 juoksua toisessa vuoroparissa sivaltanut Matias Hänninen pohjustivat toisella jaksolla pelin voiton.

Ensimmäiset pisteensä kentällään Mantulla seitsemään otteluun saaneen kotijoukkueen sankarit olivat sataprosenttisella teholla viisi juoksuaan lyönyt Toivanen (6/9) ja kolme juoksua tuonut ykkösvahti Hänninen (10/13). Toivasen kauden aiempien 12 ottelun kotiutussaldo oli 1+8.

Jusseista erottuivat seitsemästä kotiutuspaikasta viisi juoksuaan lyönyt Vainionpää (8/12) ja yhden juoksun lyönyt lukkari Henri Itävalo (2/6).