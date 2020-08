Jarkko Finni valittiin Urheiluliiton valmennuksen ja koulutuksen johtajaksi

Jarkko Finni on valittu Suomen Urheiluliiton (SUL) valmennuksen ja koulutuksen johtajaksi. Finni vastaa tehtävässä liiton valmennusjärjestelmän johtamisesta ja kehittämisestä.

Hän aloittaa työnsä lokakuun alussa. Aikuisten arvokisa- ja valmennusryhmätoimintaa pyörittää Finnin alaisuuteen syksyllä valittava huippu-urheilun valmennuspäällikkö.

– Kiinnostuin ja innostuin välittömästi, kun tarjolla oli yleisurheilun valmennusjärjestelmän kokonaiskehittämiseen liittyvä työ. Koen olevani valmis tehtävään. Tunnen lajin, kentän ja ihmiset hyvin. Uskon myös, että tiedän mahdollisuudet ja tunnistan haasteet, Finni sanoi SUL:n tiedotteessa.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

SUL:n valmennusjohtaja Kari Niemi-Nikkola ilmoitti heinäkuussa jättävänsä valmennusjohtajan tehtävän lokakuun lopussa.

Finni, 48, siirtyy tehtävään Jyväskylän Kenttäurheilijoiden valmennuspäällikön paikalta, jossa hän on toiminut vuodesta 2013 lähtien. Entinen kymmenottelija on työskennellyt SUL:n palveluksessa aiemmin moniotteluiden lajivastaavana.

Koulutukseltaan Finni on liikuntatieteiden maisteri. Suuren yleisön tietoisuuteen jyväskyläläinen nousi vuonna 2017, kun hän aloitti Ylen yleisurheilukommentaattorina.

Finni nostaa työnsä kantaviksi teemoiksi huippu-urheilumenestyksen, yleisurheilijan polun ja valmentajuuden.

– Yleisurheilussa on juuri nyt lajikirjoltaan laaja urheilijaryhmä, joka on iskuetäisyyden päässä vähintäänkin Euroopan mestaruuskilpailujen mitalitasosta. Kansainvälisen menestyksen mahdollistaminen on jatkossakin yksi Suomen Urheiluliiton tärkeimmistä tehtävistä.