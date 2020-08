Henna Peltokangas on urheiluperheen kasvatti – Manse PP:n koppari haluaa toistaa kolmen vuoden takaisen kultatempun

Naisten pesäpallokauden huipennus käynnistyy tällä viikolla, kun Superpesiksen pudotuspelit pyörähtävät käyntiin. Tamperelaisen Manse PP:n koppari Henna Peltokangas, 29, on valmiina taistoon.

– Onhan tätä odotettu, pudotuspelikutina on ollut päällä jo jonkin aikaa. Pudotuspelit nostavat automaattisesti intensiteettiä otteluun valmistautumisesta lähtien. Ajatukset ovat käytännössä vain pesäpallossa, Peltokangas kertoo.

– Pudotuspeleissä mennään suoritus kerrallaan. Niissä ei voi jäädä miettimään tehtyjä virheitä tai epäonnistumisia, pöytä on puhdistettava nopeasti.

Manse PP:n tavoite kaudelta on SM-kulta. Peltokankaan mukaan mikään ei estä vuoden 2017 tempun uusimista.

– Päämäärämme on mestaruus. On silti selvää, että pelimme vaatii kokonaisuudessaan parantamista. Suorituksissa on oltava tarkempi ja huolellisempi, turhiin virheisiin ei ole varaa.

– Tiedän meillä olevan varastossa uusia kuvioita pudotuspelejä varten, mutta niistä en voi toki kertoa, toteaa urallaan kaksi kultaa ja kaksi hopeaa voittanut Peltokangas.

Samoilla tuomareilla

Pudotuspeleissä vaaditaan paljon myös tuomareilta. Peltokangas näkisi hyvänä asiana saman tuomariparin käyttämisen koko ottelusarjassa, jos homma toimii.

– Mikäli peleissä olisi sama syötönvalvoja, helpottaisi se niin lukkareita kuin kaaripelaamista, sillä linja pysyisi silloin samana. Samalla on myös hyvä muistaa, ettei tuomarin tehtävä ole todellakaan helppo.

Manselainen myös vakuuttaa, ettei erään Itä–Länsi-ottelun tapahtuma tule toistumaan pudotuspeleissä.

– Olin Lännen joukkueen kärkietenijä. Minulle huudettiin ensimmäinen syöttö vääräksi, ja katsoin sen itsekin vääräksi. Lähdin samalla juoksemaan ykköselle, ja syöttö olikin oikea, mikä tiesi paloa ja hieman noloa aloitusta, Peltokangas hymyilee.

Räväkkä sisarussarja

Ylihärmän Pesis-Junkkareista pesäpallokentille ponnistanut Peltokangas on urheiluperheen kasvatti. Hänen äitinsä pelasi pesäpalloa pääsarjassa ja isä lentopalloa ykkössarjassa. Lisäksi hänen pikkuveljensä Antti ja Mikko ovat saavuttaneet SM-kultaa: Antti painonnostossa ja Mikko painissa.

– Kasvoin urheilun parissa, sillä äitinikin debytoi pääsarjassa vasta syntymäni jälkeen. Muistan myös, kuinka olin isän lentopallopeleissä ja treeneissä joukkueen maskottina.

Peltokankaan sisarussarja kävi jatkuvaa mittelöä, paremmuusvääntö syntyi asiasta kuin asiasta.

– Meillä oli pingisotteluja, temppukisoja trampoliinilla ja ties mitä. Jos joku asia piti erikseen päättää, niin pyrin tekemään sen vanhimman oikeudella, vaikka jouduin toki antamaan periksikin.

– Velipojat äityivät myös joskus keskenään kovempaan koitokseen, he olivat toisinaan veri nenässä, Peltokangas nauraa.

Esikoiselle lankesi myös usein tuomarin rooli veljesten kahinoissa. Kerran hän järjesti pikkuveljilleen juoksukisan.

– He juoksivat kisassa talon ympäri. Mikko oli heistä hieman nopeampi kuin Antti. Tämä johti siihen, että Antti kampitti Mikon talon takana, kun en nähnyt heitä. Antti tuli sitten voittajana maaliin ja Mikko saapui perässä itku silmässä.