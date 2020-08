Yleisurheilun maaotteluklassikko Suomi–Ruotsi järjestetään syyskuussa Tampereella

Suomen Urheiluliiton hallitus päätti tänään, että yleisurheilun Suomi–Ruotsi-maaottelu järjestetään Tampereella 5.–6. syyskuuta. SUL järjestää maaottelun yhteistyössä Tampereen Pyrinnön ja Tampereen kaupungin kanssa.

Työryhmä, joka käsitteli erityisryhmiä koskevia maahantulon kriteerejä ja menettelyjä poikkeustilanteessa, puolsi SUL:n opetus- ja kulttuuriministeriölle osoittamaa poikkeuspyyntöä, joka liittyi koronan varalta Ruotsin joukkueen maahantulorajoituksiin ja karanteenikäytäntöihin.

– Ministeriö kävi läpi maaottelun turvallisuussuunnitelman ja puolsi SUL:n poikkeuspyyntöä, mutta asetti järjestelyille reunaehtoja. Maaottelu järjestetään annetuilla reunaehdoilla. Jos viranomaisten kanta kuitenkin muuttuisi kielteiseksi tapahtuman järjestämisen suhteen, kunnioitamme sitä, SUL:n toimitusjohtaja Harri Aalto kertoo tiedotteessa.

Suomi–Ruotsi-maaottelun perinne alkaa vuodesta 1925. Naiset tulivat kilpailemaan maaotteluun 1951.

Koronatestit ja päivittäislennot

Opetus- ja kulttuuriministeriö edellyttää, että Ruotsin joukkue lentää molempina päivinä tilauslennolla Suomeen kilpailemaan päiväkohtaisesti. Lennot on tarkoitus tehdä Pirkkalaan, josta joukkue ohjataan suoraan Tampereelle Ratinan stadionille ja takaisin lentokentälle.

– Ministeriö edellytti myös, että Ruotsin joukkueen kilpailijoille ja maaottelun toteutumisen kannalta keskeisille ruotsalaisille toimihenkilöille on tehtävä koronatesti enintään 72 tuntia ennen Suomeen saapumista. Testituloksen on oltava negatiivinen. Henkilö jolla on hengitystie- tai muita flunssaoireita ei saa osallistua maaotteluun, Aalto sanoo.

Kilpailun järjestäjien tekemässä turvallisuussuunnitelmassa on ministeriön mukaan hyvin yksityiskohtaisesti otettu huomioon tarvittavat turvaetäisyydet stadionilla olon ajan sekä kilpaileminen ja kilpailuun valmistautuminen.

– Kisojen turvallisuussuunnitelmassa ruotsalaiset urheilijat ohjataan Ratinassa suoraan omiin oleskelutiloihinsa, jossa he ovat koko lajisuorituksen ulkopuolisen ajan.

Katsomoturvallisuus mietitty tarkasti

Aalto muistuttaa, että myös katsojaturvallisuus Ratinan stadionilla on mietitty tarkasti.

– Myynnissä on rajallinen määrä lippuja ja turvavälejä varmistetaan tyhjillä penkeillä. Jokaiseen katsomoon järjestetään erikseen WC-tilat ja myyntipiste, Aalto sanoo.