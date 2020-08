Mascate Match hölkötteli itsensä 150 000 euron lähtöön

Suuren Suomalaisen Derbyn karsintalähdöt kisattiin Vermossa. Kisan ennakkosuosikki Raviliiga HIFK:n Mascate Match voitti oman karsintakoitoksensa parastaan antamatta.

Karsintalähtöjen kaksi parasta pääsi finaaliin.

Pekka Korven valmentama ja ohjastama Mascate Match piti sisäradalta keulapaikan vaivatta hallussaan. Huipputamma sai tehdä mieleisensä juoksun, jonka päätteeksi voitti puolitehoilla.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Jos ensimmäinen finaalipaikoista meni odotettuun osoitteeseen, oli toisen loppukilpailupaikan saaja suuryllättäjä, kun ilmajokisen Jari Aution suojatti Muckelymimmy seurasi toiseksi.

Pekka Korven talliin tuli myös toinen finaalivoitto American Heron kanssa. Morris otti toisen finaalipaikan.

Markku Niemisen kaksi valmennettavaa pääsi finaaliin, kun Sahara Peyote voitti ennen Comway Cotteria ja Skyfall Shine oli toinen Main Stagen jälkeen.

Finaaliin pääsivät myös Callela Ikaros, Quickatore ja Always Ready sekä Piece Of Glory.

Suuren Suomalaisen Derbyn finaali ajetaan 5. päivä syyskuuta Vermossa 150 000 euron ykköspalkinnolla.

Tammat ensin

Tammahevosten puolella taisteltiin myös finaalitiketeistä, kun 5-vuotiaiden Arvid Åvallin Tammaderbyn karsintakohteet olivat vuorossa ravien alussa.

Ensimmäisessä karsintalähdössä Ari Moilasen ajokki Double Revenge voitti ennen Smiley Matchiä, Even Smaller Plum täydensi kärkikolmikon. Finaalipaikan lähdöstä saivat myös Arctic Elsa, Pearl On Stage ja Queen Of Pirates.

Jälkimmäisessä tammakarsinnassa suursuosikki Peanuts veti Jukka Torvisen ajamana keulasta parhaaksi ennen hyvin kirittänyttä BWT Divineä. Sweet Carolina tuli selvästi kahdelle parhaalle häviten kolmanneksi. Loppukilpailuun pääsivät myös Queen Adele, Spill The Beans ja Stonecapes Respect.

Isokenkä-lähdössä Antti Ojanperän valmentama ja ohjastama Vappuäijä kohtasi enemmän tienanneita vastustajia, mutta spurttasi hurjaa kyytiä voittoon ennen Tähen Toivomusta

Suosikkipitoisen Toto65-pelin täysosumalla voitti 21,81 euroa.