Kalevan Rastin tavoite on jatkossa olla entistä omavaraisempi: "Toivon mukaan pystyisimme antamaan huipulle tähtääville entistä ammattimaisempaa valmennusta"

Kalevan Rastin tarkoitus on olla jatkossa entistä enemmän omavarainen seura huippusuunnistuksen saralla. Nuorisotoimintaan on seurassa paneuduttu sitä silmällä pitäen.

Määrää on kenties enemmän kuin aiemmin ja toiminta on muutenkin organisoidumpaa. Jokaiselle harrastajalle on tarkoitus löytää tasoisensa ja tavoitteidensa mukainen ryhmä.

– Aloimme muutama vuosi sitten piristämään tätä junioritoimintaa ja tarkoitus on vain jatkaa sitä entisestään. Emme ole suinkaan vielä tyytyväisiä tähän tilanteeseen, Kalevan Rastin nuorisotoiminnasta vastaava Mari Väisänen kertoo.

– Meillä oli tiistaina johtokunnankokous ja kovasti pohdimme, kuinka Kalevan Rasti pystyisi kasvattamaan edustustasolle suunnistajia muutenkin kuin ilman perhetaustaa. Siihen toki menee vielä aikaa eli vanhimmat harrastajat, joita itsekin ohjaan ovat siinä 15–16-vuotiaita.

Kalevan Rasti terävöitti toimintaansa muutama vuosi sitten Henna Höglundin johdolla, jolloin perustettiin suunnistuskoulu. Lisäksi luovuttiin siitä, että kaikki harjoittelisivat samassa ryhmässä.

– Nyt meillä on ryhmät juuri aloittaville tai aloittaneille, vähän enemmän harrastaneille sekä heille, jotka haluavat edetä pidemmälle. Toivon mukaan pystyisimme antamaan huipulle tähtääville entistä ammattimaisempaa valmennusta, Väisänen pohtii.

Valmennus on yksi avainasioita toiminnan kehittämisessä.

– Menestystä haluaville on löydettävä valmentaja, jolla on tahtoa, halua ja aikaa panostaa yksilöiden kehittämiseen.

Koronakevään aikana junioreiden valmennus jäi tauolle ja treenit muuttuivat omatoimitreeneiksi.

Suunnistus on monta kertaa koko perheen yhteinen harrastus, mutta nyt myös tässä on nähtävissä muutos.

– Emme ole pystyneet tähän asti tarjoamaan polkua huipulle, muuta kuin heille, joilla on tosiaan se perhetausta, kuten Silvennoiset tai vaikkapa Aaro Asikainen.

– Tällä hetkellä meidän potentiaalisimmat nuoret tulevat perheistä, joissa ei ole lajitaustaa, Väisänen iloitsee.

Lasten ja nuorten kautta näiden lupausten kautta myös heidän vanhempiaan on löytänyt tiensä vaikkapa kuntorasteille.

Seuran nuorten ryhmissä käy Väisäsen mukaan noin 30 aktiivista harrastajaa.

– Tuemme monipuolisuutta eli osa harrastaa vaikka yleisurheilua tai hiihtoa ja harjoitukset menevät joskus päällekkäin.

Kulunut kevät ja kesä jättivät jälkensä myös Kalevan Rastin toiminnalle.

– Junioripuolella meillä ei ollut yhteisiä harjoituksia. Tarjosimme omatoimisia treenejä, kuten kuntosuunnistajille. Mutta kun harjoittelu jäi oman aktiivisuuden varaan, etkä nähnyt kavereita, niin näkyihän se, Väisänen tunnustaa.

Esimerkiksi pienemmille harrastajille suunnatuissa ja maanantaisin järjestettävässä Ketunlenkissä näkyy kevään tapahtumat.

– Keväällä emme niitä voineet järjestää, ja nyt kävijöitä on vähemmän.

Monille nuorille suunnistajille kilpailut ovat se juttu, kuten Väisänen asian osuvasti ilmaisee. Nyt ne ovat puuttuneet kalenterista lähes tyystin.

– Yhdet omatoimikisat järjestimme Utranharjulla ja osallistujia oli ihan mukavasti.

Luonto on aina lähellä suunnistajan sydäntä.

– Jo liiton ohjaajakoulutuksissa sekä materiaaleissa on oma luontokasvatusosio.

– Lisäksi olemme kuuluisia siitä, että emme jätä kisapaikoille roskia. Pidämme luonnosta hyvää huolta, Väisänen korostaa.

Miehet hakevat kovia vahvistuksia

Kalevan Rasti tunnetaan etenkin miesten joukkueen hienoista suorituksista lajin suurtapahtumissa Jukolan viestissä sekä Tiomilassa. Toki aivan viimeisinä vuosina punamustat värit ovat tippuneet ihan sen terävimmän kärjen taakse haastajan asemaan.

– Seuran iso tavoite on palata seuraavien vuosien aikana sille tasolle, jolla olimme viisi vuotta sitten. Olemme olleet haastajan asemassa, mutta tarkoitus on jatkossa olla miesten puolella yksi suosikeista, Kalevan Rastin miesten valmennusvastaava Antti Harju kertoo.

Käynnissä on ollut sukupolvenvaihdos. Nyt tarkoitus on vahvistaa miehistöä.

– Parin kuukauden päästä meillä on varmasti kerrottavaa vahvistusten suhteen. Emmekä puhu vain yhdestä suunnistajasta. Toive on, että muutama kohtuullisen kova suunnistaja vaihtaisi meille, Harju paljastaa.

Seura aikoo olla jatkossakin varteenotettava vaihtoehto huippusuunnistusuraansa rakentaville urheilijoille.

– Toimintamme on oltava niin laadukasta, että se houkuttelee tänne kovia nimiä.

Miika Kirmula

Joukkueen tähtisuunnistaja on Miika Kirmula, jonka ympärille tulevaisuutta on hyvä lähteä rakentamaan.

– Hän on selvä ykkösnimi tällä hetkellä. Jos aiomme suurtapahtumia vielä voittaa, on meillä oltava muitakin Miikan tasoisia urheilijoita, Harju toteaa.

Tänä vuonna molemmat suurtapahtuma Jukola ja Tiomila jäivät koronaviruksen vuoksi juoksematta.

– Onhan tämä vähän poikkeuksellinen kausi. Emme ole päässeet testaamaan joukkueiden iskukykyä, mutta onneksi sentään viestiliiga pyörii syksyn ajan. Pyrimme olemaan siellä mukana mahdollisimman hyvillä joukkueilla niin miehissä kuin naisissa, Harju kertoo.

Päävalmentaja myöntää, että tässä on välikauden makua.

– SM-viestit kilpaillaan kuukauden päästä Yläneellä ja pyrimme siellä mitaleille. Miehet ilman muuta ja myös naisilla on hyvä joukkue.