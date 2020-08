Valioliigan maalikanuuna Vardy jatkaa Leicesterissä, Chelsea nappasi maajoukkuepuolustaja Chilwellin

Jalkapallon Englannin Valioliigan maalikuninkuuden viime kaudella voittanut hyökkääjä Jamie Vardy jatkaa pelaajauraansa Leicesterissä. Hän teki keskiviikkona Leicesterin kanssa kolmen vuoden jatkosopimuksen.

Vardy mätti päättyneellä kaudella Valioliigassa 23 maalia. 33-vuotias hyökkääjä on osunut Leicesterissä pelaamissaan 309 ottelussa 129 kertaa ja on seuran kaikkien aikojen maalitilastossa neljäntenä. Hän on pelannut Leicesterissä vuodesta 2012 lähtien.

Sen sijaan Englannin maajoukkuepuolustaja Ben Chilwell jättää Valioliigan viidennellä sijallaan Eurooppa-liigan paikan napanneen Leicesterin. Chilwellin uusi valioliigaosoite on Chelsean Stamford Bridgellä. Lontoolaisseura kiinnitti Chilwellin runsaalla 50 miljoonalla eurolla viideksi vuodeksi.

