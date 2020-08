Naisten koripallomaajoukkueen kapteeni siirtyy Saksan Bundesliigaan

Naisten koripallomaajoukkueen kapteeni Sofia Pelander siirtyy ensi kaudeksi Saksan Bundesliigassa pelaavaan Herner TC:hen. Herner TC voitti Bundesliigan ja Saksan cupin kaudella 2018–2019.

– Joukkue on täysin ammattimainen, treenaa kovaa ja seura pitää hyvää huolta pelaajistaan. Minun on ehdottomasti aika kokeilla jotain uutta, ja Saksan liiga on erittäin kilpailukykyinen, Pelander kertoi tiedotteessa.

Viimeiset viisi kautta 28-vuotias Pelander on esiintynyt Ruotsin pääsarjassa. Länsinaapurissa salolaislähtöinen Pelander edusti neljä kautta Norrköpingiä sekä viime kaudella Uumajaa.

– Suuri käännekohta oli vuosi sitten, kun valmistuin (yliopistosta). Sen jälkeen pystyin vihdoin keskittymään kokonaan koripalloon ja seuraamaan unelmiani, niin kliseiseltä kuin se kuulostaakin, Pelander kertoi.