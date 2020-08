Ruusuvuori saa US Openissa vastaansa maailmanlistan 61. sijalla olevan slovenialaispelaajan

kohtaa tenniksen grand slam -turnaus Yhdysvaltain avoimissa eli US Openissa avauskierroksella Slovenian. Koronaviruksen pakottaman tauon jälkeen ensimmäisenä grand slamina pelattava turnaus julkisti ottelukaaviot torstaina. Turnaus alkaa ensi maanantaina.

Ruusuvuori, 21, tekee New Yorkissa debyyttinsä grand slam -pääsarjassa. Tuoreimmalla maailmanlistalla Ruusuvuori nousi uransa ensimmäisen kerran sadan kärkeen, ollen sijalla 100. Bedene, 31, on maailmanlistalla 61:s, mutta parhaimmillaan hän on ollut rankingissa sijalla 43 helmikuussa 2018.

Ruusuvuoren ja Bedenen kohtaamisen voittaja kohtaa 2. kierroksella voittajan Yhdysvaltain Mackenzie McDonaldin ja Norjan C asper Ruudin välisestä ottelusta. Maailmanlistalla sijalla 36 oleva Ruud on sijoitettu turnauksessa 30:nneksi.

