Urheiluvisa käsittelee suomalaisia olympiavoittajia. Heitä on elossa tällä hetkellä 45. Ketkä ovat nämä suomalaiset kesä- ja talviolympialaisten voittajat?

Eniten listalla on olympiavoittajia maastohiihdosta, 12 kappaletta. Mäkihyppääjiä on mukana kahdeksan ja yleisurheilijoita seitsemän. Elossa on suomalaisia olympiavoittajia yhteensä 14 eri lajin parista.

Visailemaan pääset klikkaamalla olla olevaa vihreää Play-painiketta. Aikaa sinulla on 15 minuuttia.

Mainos alkaa

Mainos päättyy