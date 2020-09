Ruusuvuori haastaa New Yorkissa kesän harjoitusvastustajansa

Emil Ruusuvuori ei ujostellut tennisuransa ensimmäisessä grand slam -turnauksessa, vaikka pelasi ensi kertaa ATP-tasolla kolme voittoerää edellyttävässä ottelussa. Ruusuvuori eteni myöhään maanantaina Suomen aikaa toiselle kierrokselle Yhdysvaltain avoimessa mestaruusturnauksessa New Yorkissa.

Ruusuvuori jatkaa turnausta kohtaamalla norjalaisen Casper Ruudin, jonka kanssa hän harjoitteli Helsingissä ennen matkustamistaan Yhdysvaltoihin. New Yorkissa kaksikon ottelu on ohjelmassa torstaina.

– Ei ole väliä, kuka verkon toisella puolella on. Yritän tehdä omat asiat hyvin. Vedimme Suomessa muutamia eriä, ja molemmat tietävät, miten toinen pelaa, Ruusuvuori ennakoi.

Hän arvioi, että Ruudia vastaan on pelattava aggressiivisesti, koska Flushing Meadows -tenniskeskuksen kentät ovat nopeita.

– Ruud on varma kämmenpuolelta ja saa sieltä tehoja palloon, Ruusuvuori valotti.

Vaikka Ruud on hänelle tuttu harjoituskentiltä, New Yorkin "tenniskuplassa" pelaajat eivät kohtaa muuten kuin ottelujen ja harjoitusten yhteydessä. Ruusuvuori, 21, kertoi olleensa hotellissa enimmäkseen omissa oloissaan.

Ratkaisuerä heti alussa haltuun

Maailmanlistalla 37. sijalla oleva Ruud on sijoitettu US Openissa 30:nneksi. Listalla vastikään 92. sijalle noussut Ruusuvuori on ensi kertaa mukana tenniksen arvoturnauksen kaksinpelin pääsarjassa.

Myöhään tiistaina Ruusuvuori kukisti itseään huomattavasti kokeneemman slovenialaisen Aljaz Bedenen erin 6–3, 3–6, 6–1, 4–6, 6–1. Viides ja ratkaiseva erä sai suunnan jo erän alussa, kun Ruusuvuori piti ensin syöttönsä ja mursi perään vastustajansa syötön.

– Vaikka minulla ei ole kokemusta viiden erän otteluista, käsittelin tilanteen mielestäni hyvin. Hyvä matsi, Ruusuvuori kertoi.

Neljännessä erässä Ruusuvuorella oli jopa mahdollisuus ratkaista ottelu ennen viidettä erää, kun hän johti 2–1. Bedene taisteli kuitenkin hyvin, tasoitti 3–3:een ja vei erän 6–4. Ruusuvuori koki, ettei syöttänyt erässä riittävän hyvin. Bedene mursi suomalaisnuorukaisen syötön ja pääsi painostamaan Ruusuvuorta.

– Jokainen erä oli suhteellisen tasainen, ja käänteitä oli molempiin suuntiin, tyytyväinen Ruusuvuori totesi.