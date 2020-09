Pukki löysi taas maalijyvää ja toivoo maajoukkueessakin pääduunin sujuvan – seurakuvioita mies ei nyt mieti

Jalkapallomaajoukkueen tähtihyökkääjä Teemu Pukin loma jäi lyhyeksi, kun koronaviruspandemian roimasti myöhentämä kausi työnantaja Norwichin riveissä päättyi vasta heinäkuun lopulla ja uusi kausi alkoi harjoitusleireineen muutama viikko edellisen jälkeen. Töihin paluu on silti maistunut.

– No eihän se kauhean pitkä loma ollut, mutta teki tosi hyvää. Olin perheen kanssa Suomessa ja näin kavereita, Pukki kertoi maajoukkueen tiedotustilaisuudessa Kansojen liigan Wales-avausottelun aattona.

Takana on erityisen pitkä ja osaltaan erityisen raskaskin kausi, josta käteen jäi Norwichin putoaminen Valioliigasta ja 11 maalia kivikovassa sarjassa. Viimeinen niistä toki tuli jo ajat sitten eli tammikuussa.

– Viime kaudella joutui fyysisesti ja henkisesti aika koville, ja kun loppukausi meni miten meni, niin nämä pari maalia treenipeleissä nostivat taas itseluottamusta ja omaa fiilistä, Norwichin Saksan-leirillä viime viikolla kahdesti maalin löytänyt Pukki totesi.

Ja niinpä maajoukkueen pitkältä "pakkolomalta" palaa toiveiden mukaan myös maajoukkueen iloksi tutun tehokas kärki. Ja palaa nimenomaan "pääduuniinsa".

– Vaikka ne olivatkin vain treenipelejä, oli tärkeä saada maali pitkän ajan jälkeen. Ja ne varmasti edesauttavat otteitani myös näissä maaotteluissa.

– Itseluottamus oli koetuksella, niin itsellä kuin koko joukkueella eivät pelit onnistuneet. Hyökkääjälle ei ole helppoa, kun maaleja ei tule, se on kuitenkin se pääduuni (hyökkääjällä), auttaa joukkuetta maaleilla.

Mielessä vain maajoukkue

Norwichin putoaminen aloitti tietenkin arvailut joukkueen ykköstykin jatkosta seurassa, ja Pukkia on viime viikkoina huhuiltu pois kakkostason seurasta. Sen konkreettisempaa kuvioista ei ole paljastunut, eikä sitä irtoa mieheltä itseltäänkään.

– Maaottelut on nyt näin lähellä, niin en ole sinänsä miettinyt täällä noita asioita ollenkaan. Nyt on täysi keskittyminen maajoukkueeseen. Ja kun taas mennään takaisin, sitten alkaa keskittyminen sinne seurajoukkuepuolelle. Mutta nyt on täysi fokus näissä otteluissa, Pukki muotoili.