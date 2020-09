Ruusuvuori hävisi avauserän seitsemän murtopalloa pelastaneelle Ruudille

Emil Ruusuvuori on hävinnyt ensimmäisen erän tenniksen US Openin kaksinpelin 2. kierroksella. Norjalaisvastustaja Casper Ruud vei erän lukemin 6–4.

Ruusuvuorella oli peräti seitsemän murtopalloa tilanteessa 4–4, mutta Ruud pelasti niistä jokaisen. Seuraavassa syöttövuorossa Ruud onnistui murtamaan Ruusuvuoren syötön heti ensimmäisellä eräpallollaan.

Ruud on sijoitettu turnauksessa 30:nneksi ja on miesten maailmanlistalla sijalla 37. Ruusuvuori on listalla sijalla 92.

Tenniskentille palannut Pironkova pudotti Muguruzan

Kaksinkertaisen grand slam -voittajan Garbine Muguruzan tie nousi pystyyn Yhdysvaltain avoimen tennisturnauksen naisten kaksinpelin 2. kierroksella. Bulgarialainen Tsvetana Pironkova pullautti kymmenenneksi sijoitetun espanjalaisen ulos turnauksesta kahdessa erässä 7–5, 6–3.

Pironkova, 32, oli liki kolmen vuoden tennistauolla perheenlisäyksen takia, mutta palasi täksi vuodeksi kentille. Pironkova pelaa ensimmäistä grand slam -turnaustaan sitten vuoden 2017 Wimbledonin, jonka mestaruuden vei juuri Muguruza.

Pironkovan paras grand slam -saavutus on selviytyminen Wimbledonin välieriin vuonna 2010. Bulgarialainen kohtaa turnauksen 3. kierroksella kroatialaisen Donna Vekicin.