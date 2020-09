Tampa Bay rökitti New York Islandersin idän ensimmäisessä lohkofinaalissa – Lightning takoi peräti kahdeksan maalia

Tampa Bay Lightning käynnisti hurjastellen jääkiekkoliiga NHL:n idän lohkofinaalit. Tampa Bay rökitti monien mielestä yllättäen lohkofinaaleihin selvinneen New York Islandersin peräti 8–2.

Tampa Bay on pystynyt kerran aiemmin iskemään kahdeksan maalia yhdessä pudotuspeliottelussa. Tämä tapahtui vuonna 2011, jolloin Tampa Bay löylytti Pittsburgh Penguinsia niin ikään luvuin 8–2.

Tampa Baylta löytyi liuta tehomiehiä maalirikkaassa ottelussa. Kovimmat pistenikkarit olivat Brayden Point ja Nikita Kutsherov, jotka mättivät viisi pistettä mieheen. Point merkkautti tehot 2+3 ja Kutsherov 1+4.

Edellisen kerran lohkofinaaleissa samasta joukkueesta kaksi pelaajaa on yltänyt vähintään viiteen tehopisteeseen yhdessä ottelussa vuonna 1985. Tuolloin asialla olivat Edmonton Oilersin Paul Coffey ja Jari Kurri.

– Asiat sujuvat hyvin juuri nyt. Pelaamme hyvin, teemme oikeita suorituksia ja olemme vastuullisia kiekon kanssa, Point sanoi NHL:n nettisivuilla.

Tampa Bay pommitti Greissin vaihtoon

Viikon verran levänneen Tampa Bayn lähtö otteluun oli terävä. Pointin avausosuma syntyi ajassa 1.14. Jordan Eberle tasoitti ottelun 1–1:een, mutta reilun kymmenen minuutin pelaamisen jälkeen Tampa Bay oli siirtynyt jo 3–1-johtoon.

Tämä riitti myös Islandersin maalivahti Thomas Greissille, joka luisteli vaihtoon. Greiss torjui yhdeksästä laukauksesta kuusi. Greissin tilalle tullut Semjon Varlamov joutui antautumaan vielä viidesti. Varlamoville kirjattiin 20 torjuntaa.

– Tiedämme, miten he pelaavat. He saivat paikkoja, ja me teimme virheitä. Tämä oli yksi niistä otteluista, Eberle harmitteli.

Tampa Baylla tuntuu riittävän tarvittaessa runsaasti maalintekovoimaa, sillä edellisellä pudotuspelikierroksella Boston Bruinsia vastaan Lightning teki kertaalleen seitsemän maalia yhteen otteluun.

Islandersin suomalaispelaaja Leo Komarov ei ollut ottelussa kokoonpanossa.

Stanley Cupin finaaleihin selviää neljällä voitolla. Lännen lohkofinaalissa ovat vastakkain Vegas Golden Knights ja Dallas Stars. Dallas johtaa ottelusarjaa voitoin 1–0.