Supercellin Paananen ja Kodisoja perustivat rahaston jääkiekkojunioreille – jaossa vuosittain 300 000 euroa

Peliyhtiö Supercellin Ilkka Paananen ja Mikko Kodisoja perustavat rahaston varsinaissuomalaisten juniorijääkiekkoilijoiden harrastuksen tukemiseksi.

Unelmien peliä -nimisen rahaston kokonaistuki poikien ja tyttöjen juniorijääkiekolle on vuosittain 300 000 euroa. Tuki on tarkoitettu 7–14-vuotiaille junioripelaajille. Rahaston tarkoituksena on auttaa taloutensa kanssa kamppailevia perheitä harrastuskustannuksissa.

– Rahastossamme yhdistyvät asiat, jotka ovat äärimmäisen lähellä sydäntämme. Ensinnäkin tämä liittyy lapsiin ja nuoriin. Toisekseen tähän liittyy jääkiekko, joka on meille rakas peli. Kolmantena on halu antaa takaisin seudulle, josta on aikoinaan maailmalle ponnistanut, Paananen sanoi STT:lle.

Verotietoihin perustuvien tienestilistausten kärjessä oleva Paananen luettelee useita myönteisiä asioita, joita hän uskoo jääkiekon tuovan lasten ja nuorten elämään.

– Jääkiekko tuo merkityksellistä tekemistä, kavereita sekä kehittää sosiaalisia taitoja ja tuo turvallisen aikuisen, Paananen sanoo.

Paananen ja Kodisoja kuuluvat TPS:n omistajiin.

– Minä ja Mikko olemme siitä onnellisessa asemassa, että olemme saaneet lapsena harrastaa. On tärkeä asia, että taustoista ja lähtökohdista riippumatta olisi samat mahdollisuudet.

Tukisummat porrastettu iän mukaan

Jääkiekko ei ole kustannuksiltaan halpa urheilulaji. Paananen sanoo olevansa huolissaan siitä, ettei kaikilla välttämättä ole taloudellisia edellytyksiä harrastukseen.

– On toisaalta ollut äärimmäisen hienoa, että tietoisuus tästä asiasta on korkealla ja on tehty konkreettisia toimia. Tämä on kaikkien jääkiekon kanssa tekemisissä olevien vastuulla, myös vanhempien.

Rahaston ensimmäiset tuet tulevat hakuun tämän viikon perjantaina, ja jaossa on 200 000 euroa. Paanasen ja Kodisojan innoittajana on ollut energiayhtiö St1:n pääomistajan Mika Anttosen vuonna 2016 perustama jääkiekkorahasto.

– Mielestämme hienoin juttu ja ajatus oli, ettei se ole ollut kertalahjoitus vaan jatkuva rahasto. Aloimme ajatella, että voisimme tehdä vähän vastaavaa siellä, mistä olemme kotoisin, Paananen sanoo.

Tukisummat on porrastettu ikäluokittain 500–900 euroon pelaajaa kohden. Ensi keväänä haettavaksi tulee 100 000 euroa seuratukea.