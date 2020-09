Houston Rockets pelaa NBA-pudotuspeleissä aloitusviisikolla, jossa ei ole yhtään kaksimetristä miestä – koripallomaailmassa jättikokoiset keskushyökkääjät ovat jo melkein kuolleet sukupuuttoon

Niin kauan kuin koripalloilua on pelattu, poikkeuksellinen pituus on ollut pelaajien harvinaisin ja etsityin ominaisuus. Viime vuosina koripallomaailmassa on eletty kutistuneiden kokoonpanojen vauhdikasta "small ball" -aikaa, jossa jättikokoiset keskushyökkääjät ovat jo melkein kuolleet sukupuuttoon.

NBA-koripalloliigan pudotuspelikuplassa Houston Rockets on jo siirtynyt lilliputtien aikaan. Pudotuspeleissä Rocketsin aloitusviisikon pisin mies on 198-senttinen Robert Covington, ja viisikon toinen nimellinen iso mies on 196-senttinen parrunpätkä P.J. Tucker. Joukkueen pisin peliaikaa saava mies on 202-senttinen Jeff Green. Houstonilla onkin uusi lempinimi: Pocket Rockets, taskuraketit. Mainos alkaa Mainos päättyy – He pelaavat todella nopeasti sekä hyökkäyksessä että puolustuksessa. Sen näkee nauhalta, mutta nyt saimme tuntuman heidän nopeuteensa, LeBron James puuskahti sen jälkeen, kun hänen joukkueensa Los Angeles Lakers oli hävinnyt Rocketsille toisen pudotuspelikierroksen avausottelussa. "Meillä on erikoinen joukkue" Houstonin lilliputtikokoonpano sai alkunsa tammi-helmikuun vaihteessa, kun joukkueen sentteri Clint Capela oli sivussa jalkavamman takia. Päävalmentaja Mike D'Antoni – yksi koripallohistorian suurista taktisista innovaattoreista – nosti keskushyökkääjäksi Tuckerin. Tammikuun viimeisenä päivänä Rockets kukisti Dallasin 128–121 peluuttamatta yhtäkään kaksimetristä miestä. Edellisen kerran kokonaisen ottelun ilman kaksimetristä pelaajaa vetänyt NBA-joukkue oli New York Knicks tammikuussa 1963. Pian tämän jälkeen Houston kauppasi 206-senttisen Capelan ja sai tilalle 198-senttisen Covingtonin. – Meillä on erikoinen joukkue, ja yritämme keksiä parhaan tavan pelata. Se on tämä, D'Antoni sanoi tuolloin New York Timesille. D'Antonin mainitsema erikoisuus johtuu takamies Russell Westbrookista. Hän on pyörremyrsky koripallotossuissa, yksi NBA:n nopeimmista pelaajista, mutta epävarma kaukoheittäjä. Kun korin läheisyydessä partioinut Capela vaihtui kolmosviivan takana liikkuvaan Covingtoniin, Westbrookille ja Houstonin toiselle takamiehelle James Hardenille avautui uusia väyliä ajaa korille. MVP:t pienenevät Ei ole yllätys, että viisikon kutistaminen on viety äärimmäisyyteen juuri Houstonissa. Rocketsin general manager Daryl Morey on antanut nimen koripallotaktiikan muuttumiselle vapaaheittoja, kolmosia ja korin alta nostoja painottavaksi Moreyballiksi. Hänen kokoamastaan ja D'Antonin valmentamasta Rocketsista tuli kaudella 2017–2018 kaikkien aikojen ensimmäinen NBA-joukkue, jonka pelitilanneheitoista yli puolet oli kolmosia. Mutta pelin painopiste oli jo ennen Rocketsin kutistumista ollut siirtymässä isoista miehistä pienempiin. NBA on palkinnut 1956 lähtien runkosarjan arvokkaimman pelaajan eli MVP:n, ja 30 ensimmäisen vuoden aikana palkinto meni vain kaksi kertaa takamiehelle, 1957 Bob Cousylle ja 1964 Oscar Robertsonille. Vuodesta 2005 lähtien MVP-titteli on mennyt kuusi kertaa alle 190-senttiselle takamiehelle, mitä oli edellisten 40 vuoden aikana tapahtunut vain kaksi kertaa. Isojen miesten painiareenasta on tullut koripallokentän ruostevyöhyke, josta tuotanto on siirtynyt kolmosviivan taakse. – Sen sijaan että kysytään miten me pärjäämme alimittaisina, pitäisi kysyä miltä tuntuu pelata meitä vastaan. Minusta se on isompi kysymys, Tucker sanoi Houston Chroniclessa.