Solskjär tukee Maguirea ManUssa – maailman kallein puolustaja saa jatkaa kapteenina ehdollisesta tuomiosta huolimatta

Jalkapallon Englannin valioliigaseura Manchester Unitedin päävalmentaja Ole Gunnar Solskjär vahvisti lauantaina, että keskuspuolustaja Harry Maguire saa jatkaa joukkueen kapteenina myös alkavalla kaudella.

Maguire joutui otsikoihin elokuussa, kun hänet tuomittiin 21 kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen Kreikan Mykonoksen saarella tapahtuneen välikohtauksen jälkeen.

Oikeudessa Maguire todettiin syylliseksi muun muassa pidätyksen vastustamiseen, poliisien pahoinpitelyyn ja lahjontayritykseen. Maguire on kiistänyt syytökset ja on valittanut tuomiosta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Hän on käsitellyt asian hyvin, ja tietenkin olen täällä tukemassa häntä. Hän tulee olemaan meidän kapteenimme, Solskjär kertoi ManUn nettisivuilla.

Maguire, 27, siirtyi Unitediin viime kaudeksi Leicesteristä 80 miljoonalla punnalla. Summa teki Maguiresta maailman kalleimman puolustajan.

– Minulle hän on huippukaveri. Hän on aina ollut positiivinen persoona, jolla on ollut oikeat arvot. Joten toivon todella, että voimme nähdä Harryn esiintyvän nurmella parhaimmillaan.

Maajoukkueessa Maguirea ei nähty, kun Englanti pelasi hiljattain Islantia ja Tanskaa vastaan. Maajoukkueluotsi Gareth Southgate on sanonut harkitsevansa Maguiren nostamista takaisin joukkueeseen, kun maajoukkuepelit taas jatkuvat myöhemmin syksyllä.

ManUn kausi Valioliigassa käynnistyy 19. syyskuuta Crystal Palacea vastaan.