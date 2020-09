Keltaiset liput vesittivät Bottaksen viimeisen hyökkäyksen – Hamilton nappasi paalupaikan Mugellossa

Valtteri Bottas pettyi formula ykkösten Toscanan gp:n lauantaisessa aika-ajossa. Bottas oli ollut Italian Mugellossa nopein kaikissa kolmissa harjoituksissa, mutta aika-ajossa Bottas taipui jälleen tallikaverilleen Lewis Hamiltonille. Mercedes-kaksikon väliseksi eroksi jäi 0,059 sekuntia.

Hamiltonille paalupaikka on jo uran 95:s. Vain Bottas ja Hamilton ovat yltäneet tällä kaudella paalupaikalle.

Bottakselle jäi paljon jossiteltavaa aika-ajon loppuhetkistä. Keltaiset liput vesittivät Bottaksen viimeisen nopean kierroksen, sillä Renault-kuljettaja Esteban Ocon pyörähti radan ensimmäisellä sektorilla Bottaksen edessä. Bottaksen oli pakko hidastaa vauhtia, ja nopein kierros tärveltyi siihen.

– En saanut mahdollisuutta ja se on pettymys, koska vauhtini on ollut hyvää läpi viikonvaihteen, Bottas sanoi.

Bottas toivoo, että Mugellon rata tarjoaa huomisessa kisassa hyviä ohituspaikkoja.

– Ennen tänne tuloa näytti siltä, että ohittaminen olisi melkein mahdotonta, mutta harjoitusten perusteella rata on niin leveä ja ajolinjoja on niin monta erilaista, että mutkissa on mahdollista välttää likaisia linjoja, Bottas ruoti.

– Toivon myös saavani etua hyvästä imusta ennen ensimmäistä mutkaa, koska pääsuora on pitkä.

Aika-ajon kolmanneksi kaasutteli Red Bullin Max Verstappen, joka jäi Hamiltonista 0,365 sekuntia. Verstappenin tallikaveri Alexander Albon oli neljäs ja Ferrarin Charles Leclerc viides. Toinen Ferrari-kuljettaja Sebastian Vettel jäi aika-ajon toiseen osioon. Vettel hävisi sijan verran jopa Alfa Romeon Kimi Räikköselle, joka oli 13:s.

Edellisessä kisassa Monzassa yllätysvoittoaan villisti juhlinut AlphaTaurin Pierre Gasly romahti pahasti Mugellossa. Gasly jäi aika-ajossa ykkösosioon ja lähtee kisaan vasta lähtöruudusta 16.