Valiant Dream voittoon Hagmyrenin raveissa

Kimmo Taipaleen valmentama Valiant Dream ravasi voittoon Hagmyrenin pronssidivisioonassa lauantaina. Jorma Kontio ajoi 110 000 kruunun ykkösen ajalla 12,8a/2140m.

Valiant Dreamillä oli kakkosrata, ja Kontio suunnisti heti lähtökiihdytyksessä johtopaikalle. Valiant Dream hallitsi ja voitti varmasti.

Petri Salmelan valmentama Kaptah eteni sisärataa pitkin neljänneksi. Risto Airaksisen Anything For You ei pystynyt takaa nousemaan palkintosijoille.

Tanja ja Kalle Koffert ovat Valiant Dreamin kasvattajat, Kevin Hedman ja Petri Lahti-Luopa omistajat. Mika Forss ajoi keväällä Valiant Dreamillä 75-sarjojen voitot Örebrossa ja Solvallassa.

– Hyvältä näytti Valiant Dreamin meno. Tämä oli ensimmäinen voittoni Ruotsissa valmentajana. Nyt tähdätään pronssidivisioonan finaaliin, joka ajetaan parin viikon päästä Solvallassa, Taipale kertoi.

Annamari Sipilän omistama Solar Wind aloitti Mika Haapakankaan tallista voitolla. Magnus A Djuse ohjasti 3-vuotiaan tamman johtopaikalta ykköseksi. 30 000 kruunua tuli ajalla 14,7a/2140m.

Daniel Redénin Missle Hill hallitsi iltapäivän pääkilpailua E.J.’s Guldsko -lähtöä. Se viiletti Per Lennartssonin ajamana keulasta ykköseksi ajalla 10,5a/1640m.