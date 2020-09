Sami Välimäen tähdittämä nuorisotrio Pohjoismaista joutuu New Yorkissa elämänsä testiin – "Se on viisitoistaeräinen nyrkkeilyottelu, jossa toinen vetää turpiin koko ajan"

Norjan Viktor Hovland (22), Tanskan Rasmus Höjgaard (19) ja Suomen Sami Välimäki (22) edustavat uutta pohjoismaista osaamista, kun miesten golfkauden toinen arvoturnaus, Yhdysvaltain avoimet, alkaa torstaina New Yorkissa. Kolmikosta Välimäki on sanonut ääneen kaikkien ennakkoluulottoman tavoitteen: voiton.

– Se voi kuulostaa kokeneempien pelaajien korvissa ehkä vähän sellaiselta hullulta puheelta, mutta noi on aidosti sitä mieltä, että pystyvät voittamaan, piste, sanoo suomalaisen golfvalmennuksen kärkinimi ja olympiaryhmän valmentaja Timo Rauhala.

Kilpagolfin kärjen ikärakenne nuorenee hiljalleen, kun entistä useampi pelaaja nousee jo nuorena huipulle. Kauden ensimmäisen arvoturnauksen voitti 23-vuotias Collin Morikawa. 21- ja 22-vuotiaina arvoturnauksen voittaneet Jordan Spieth (27) ja Rory McIlroy (31) kuuluvat jo kokeneisiin pelaajiin.

– On hienoa, että nuoria on tullut noin voimakkaasti leveällä rintamalla (huipulle). Nuorissa on paljon henkisesti ja fyysisesti kypsiä pelaajia. Tämä on aika rytinää, siellä on niin ahdasta ja niin paljon hyviä pelaajia sopivassa iässä, Rauhala aprikoi maailman kärjen nykytilaa.

Ei systeemin tuotoksia

Höjgaard (maailmanlistan 66:s) ja Välimäki (107:s) pelaavat ensi kertaa arvoturnauksessa. Hovland (31:s) on kisannut jo kolmesti, mutta tie New Yorkiin on käynyt kolmikolta samankaltaisesti.

– Nämä ovat päättäväisiä kavereita. He ovat lähteneet tekemään omaa juttuaan, eivätkä ole minkään systeemin tuotteita, ei sitten alkuunsakaan. He ovat oman tiensä kulkijoita. Ympärillä on luottoihmisiä, joiden kanssa he tekevät hyvää työtä, sanoo Rauhala.

Rauhala oli valmentajana mukana, kun 21-vuotias Mikko Ilonen sijoittui 2001 Britannian avoimissa yhdeksänneksi. Rauhalan mukaan Timo Karvisen valmentama Välimäki on luonteeltaan erilainen, mutta voitontahdossa on paljon samaa.

– Sami on yksinkertaisesti äärettömän päättäväinen, itseensä luottava kaveri. Kyllä sellainen pärjää. Tuon ikäisellä on vielä sopivaa hulluutta mukana.

Winged Footin kenttä lyö vastaan

Yhdysvaltain avoimissa pelikenttä viritetään aina äärimmäisen vaikeaksi, eikä tulostaso tapaa huimata päätä. Winged Footin kentällä New Yorkissa voittajan tulos on vuodesta 1929 lähtien päätynyt vain kertaalleen alle parin. Rauhalan mukaan tärkeintä on pystyä käsittelemään vastoinkäymisiä ja ottamaan ne nöyrästi vastaan.

– Pitää vain pitää itsensä kasassa. Kenttä tehdään sellaiseksi, että vaikka lyöt hyvän lyönnin, niin seuraava lyönti on erittäin hankala. Se ei anna lepohetkeä. Vaatii pelaajilta hirveän kovaa henkistä kanttia ja jaksamista, että sitä kestää. Se on iskujen sietämistä koko ajan.

Rauhalan mukaan kenttä viritettäneen sellaiseksi, että bogeja tulee tuloskorttiin väkisinkin.

– Kun bogeja tulee, niin ota vastaan. Pitää olla reagoimatta siihen rytkytykseen, koska sieltä tulee hyviäkin jaksoja. Se on viisitoistaeräinen nyrkkeilyottelu, jossa toinen vetää turpiin koko ajan. Pitää vain seistä pystyssä, Rauhala kuvailee Välimäen tulevaa koitosta.