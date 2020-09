Minnesota Wild jatkoi nuorennusleikkaustaan

Jääkiekon NHL-kautensa kesällä päättänyt Minnesota Wild jatkoi pelaajistonsa nuorennusleikkausta, kun se kauppasi 35-vuotiaan hyökkääjä Eric Staalin Buffalo Sabresiin. Hän on pelannut NHL:ssä 1240 runkosarjaottelua kovin pistein 436+585=1021.

– Eric Staalilla on ollut maailmanluokan ura. Hän on voittanut Stanley Cupin, olympiakullan ja maailmanmestaruuden. Hän on ollut monesti tähdistöissä ja on yhä tuottelias pelaaja, Sabresin GM Kevyn Adams kehui NHL:n verkkosivuilla viime runkosarjassa 66 ottelussa pisteet 19+28=47 saalistanutta kanadalaista.

Pelaajakaupassa toiseen suuntaan liikkui ruotsalaishyökkääjä Marcus Johansson, 29, joka on tahkonnut taalajäillä 648 runkosarjaottelua pistein 129+235=364.

Johansson on jo toinen hankinta, jonka Wild teki vähän ajan sisällä. Viime viikolla seura pestasi Pittsburgh Penguinsista 28-vuotiaan Nick Bjugstadin, josta TSN:n mukaan kaavaillaan joukkueen keskikaistalle kahden suunnan pelaamisen eksperttiä Mikko Koivun korvaajaksi.

Koivun, 37, sopimus päättyi kesällä eikä hän ole tällä tietoa jatkamassa Wildissa, jota hän edusti vuodesta 2005 alkaen.