KPL:n kopparille 24 tunnin työpäivät ovat arkea – Juho Hacklin, 35, yrittää SM-kultaa uudella aluspaidalla

– Töissä ja peleissähän on helppoa! Riittää, kun hoidan itseni paikalle. Kotona mennäänkin välillä melkoisessa sumussa, sanoo Kouvolan Pallonlyöjien (KPL) koppari Juho Hacklin, 35, poikkeuksellisen vakavalla äänenpainolla.

Hacklin on sympaattisin lauantaina Superpesiksen mestaruusjahdin aloittavista loppuottelijoista. Hän on mies, josta kenelläkään ei ole pahaa sanottavaa. Vaikka Hacklin yrittäisi ilkeillä vastustajalle, ei kukaan ota hänen kuittailua tosissaan. Pahimmat kilpakumppanitkin ovat kertoneet toivovansa KPL:n voittavan joskus mestaruuden pelkästään Hacklinin takia.

Takuuvarmaksi pomppovaihtajaksi kehittynyt Hacklin kulkeutui Kouvolaan kasvattajaseurassaan Jokioisten Koetuksessa Ykköspesiksessä pelattujen kausien jälkeen 2007. Alkuun keikkaa tuli lainamiehenä Imatralle, mutta KPL:n hopeajoukkueessa Hacklin oli jo täysillä mukana 2009–10. Takana on kolmet hävityt SM-finaalit, mutta eipä KPL ole voittanut mestaruutta Jokioisilla 1976 varmistuneen kullan jälkeen.

– Pidän lomat yleensä pudotuspelien aikaan. Töissä olin viimeksi kuukausi sitten, Hacklin kertoo.

Vielä 1980-luvun taitteessa jääkiekkoliigan seurassa pelaajista kolmasosa saattoi olla palomiehiä. Hacklin on ainoa Superpesistä pelaava palomies.

Työvuoro kestää neljän päivän välein 24 tuntia. Järjestelemistä on ollut, koska Hacklin on ollut myös osa-aikayksinhuoltaja. Millan, 11, pesäpallojoukkueessa hän on toiminut vetäjänä. Veikka, 6, kuuntelee jo kotona isän kelatessa analysointiohjelmalla vastustajien lyöntejä. Lokakuussa jälkikasvua on tulossa lisää.

– Kiteetä vastaan puolivälierissä valmistauduin katsomalla kaikki Hannes Pekkisen lyönnit ykköstilanteessa. Veikka haki pelin jälkeen Hannekselta nimikirjoituksen, Hacklin naurahtaa.

– Työni mahdollistaa urheilemisen hyvin. Työvuoron jälkeen on yritettävä pitää vuorokausirytmistä kiinni päiväunilla.

Kouvolalaiset tietävät Hacklinin saapuvan kotipeleihin polkupyörällä liki minuutilleen samaan aikaan. Yli 13 vuotta kuvioihin kuului sama aluspaita pelipaidan alla.

– Runkosarjan lopulla paita repesi. Liimasin paidasta leikkaamani seuran logon uuteen aluspaitaan.

Kolmella koplapelaajalla mestaruus

Koplasta mestaruuden maukkauden tuntevat vain kymmenen kertaa kultaa huuhtonut Toni Kohonen, 44, sekä Vimpelissä 2010 kultahumuun päässyt Jere Dahlström, 40, ja Hyvinkäällä 2007 mestaruutta juhlinut Anssi Lammila, 36.

Hacklin on pelannut KPL:ssä pudotuspeleineen 457 ottelua ja ollut poissa vain kahdesti, kerran kuumeen ja kerran tyttären sairastumisen takia.

– Uutta sopimustani on edessä kaksi vuotta. Kaikkihan kesällä pelata jaksaisivat. Ero on siinä, että jaksaa tehdä duunin myös talvella ennen kautta.

KPL ja Sotkamon Jymy aloittavat taistelun SM-kullasta lauantaina Kainuussa. Ensimmäisen pelin voittajalle on mestaruus katkolla sunnuntaina Kouvolassa pelissä, joka on jo loppuunmyyty. Koronarajoituksilla katsomoon otetaan noin 2 500 henkeä.